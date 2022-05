PHOTOS - La cantine des hôpitaux de Strasbourg se met au fait maison

Manger à l'hôpital n'a généralement pas très bonne réputation. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg viennent donc de changer leur façon de faire et leurs menus. Avec un objectif : favoriser de plus en plus le fait maison. Et cela marche : les plateaux repas des patients reviennent souvent vides

Manger à l'hôpital n'est pas toujours très bon... Voilà une idée reçue très fréquente. Et parfois un peu vraie il faut bien le dire. Alors les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont décidé d'agir. Et de revoir tous leurs menus.

Désormais, les 110 personnes qui travaillent à la cuisine centrale préparent de plus en plus de fait maison. Et les 3.500 repas par jour servis au NHC, au CMCO, et à Hautepierre sont désormais bien meilleurs. Comme ce vendredi matin d'avril. Le menu, c'est salade de concombres aux fines herbes, et hachis parmentier. Avec des concombres préparés et assaisonnés sur place. Et du hachis également fait maison, avec 150 grammes de viande, et 150 grammes de purée.

Mise en barquette d'une purée dans les cuisines des HUS © Radio France - Antoine Balandra

Depuis quelques mois les cuisiniers des HUS retrouvent donc petit à petit le plaisir de cuisiner. Les chambres froides sont désormais remplies de plats qui même visuellement donnent envie.

"Là on a un suprême de poulet sauce moutarde. Le suprême est acheté frais on le cuit et on l'assaisonne nous-même. Et la sauce est faite maison à part selon les techniques de cuisine traditionnelles" explique Laurent Trasrieux, responsable de la restauration aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, en tenant dans les mains une barquette déposée dans une chambre froide.

Aux HUS, la soupe est faite maison © Radio France - Antoine Balandra

Les soupes sont vraiment préparées sur place, tout comme le crumble pour le dessert.

"Par exemple on fait des lasagnes, des spaghettis bolognaise, des quiches lorraines faites maison, beaucoup de plats connus et appréciés des Français mais qui ont aussi des valeurs nutritionnelles intéressantes lorsqu'on est hospitalisé" explique le responsable.

Moins de gaspillage

Pour l'instant, tout ne peut pas encore être complètement préparé sur place. Mais la place du surgelé recule. Les cuisiniers devraient bientôt pouvoir utiliser des fines herbes fraîches. Et le processus est appelé à s'étendre et à accélérer.

Une quiche au fromage faite maison aux HUS © Radio France - Antoine Balandra

"Les menus ont été revus grâce aux nouvelles recommandations sorties en 2019, grâce à un travail entre le service diététique et le service restauration. Pour améliorer le goût des plats conservés tout en maîtrisant les coûts et sans dépenser plus. Plus le temps passera plus on a la volonté de faire du maison" dit Laurent Trasrieux.

Et il poursuit : "Le but, c'est d'avoir un menu appétissant quand on le lit, ensuite qui visuellement soit attractif et qui ensuite sera de qualité d'un point de vue gustatif".

Depuis que l'hôpital s'est lancé dans cette démarche, les patients mangent mieux mais surtout plus. "Les retours que l'on a sont très satisfaisants de la part des soignants, c'est à dire qu'ils nous disent que les patients consomment mieux les repas qu'avant. Notre objectif principal de toute façon, c'est cela". Résultat il y a aussi moins de nourriture jetée, moins de gaspillage. Et les cuisines font un effort particulier pour le week-end, avec des plats traditionnels proposés, "comme le bœuf bourguignon, le suprême sauce moutarde, un peu comme à la maison quand on a le temps le week-end" dit Laurent Trasrieux.

Le suprême sauce moutarde des HUS préparé maison © Radio France - Antoine Balandra

Seule limite, les menus spéciaux, sans sel ou pauvres en fibre, qui resteront forcément toujours moins savoureux. A noter aussi que la place de la viande recule, avec en moyenne un seul repas par jour désormais qui en contient.

Aux HUS, 42 plats sont désormais servis aux patients sur un cycle de trois semaines. Un questionnaire sera bientôt lancé pour évaluer la satisfaction des malades.