PHOTOS - La clinique du Tondu prend ses quartiers sur la rive droite de Bordeaux

La clinique du Tondu est en plein déménagement ! Elle ouvrira ses portes sur une autre rive, à Floirac, le 4 mars. Après un an et demi de travaux, le chantier est quasiment fini. France Bleu Gironde a visité les nouveaux locaux de 15.000 mètres carrés.

Bordeaux, France

La clinique du Tondu déménage et change de rive. Elle quitte le quartier de Saint-Genès rive gauche à Bordeaux pour Floirac, de l'autre côté de la Garonne où elle ouvrira le 4 mars. Elle change également de nom et devient NCBT, pour Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu. Après un an et demi de chantier derrière l'Arkéa Arena, ce bâtiment hospitalier de 15.000 mètres carrés est quasi fini.

Un parking de 104 places, un dépose minute, une vingtaine d'arbres plantés... L'extérieur des bâtiments est flambant neuf. Dès le 4 mars, les patients de la NCBT pourront profiter de quatre entrées différentes : la clinique, les consultations, la radiologie et le service d'accueil et de soins. Des entrées différentes pour fluidifier les flux de patients assure la direction.

Des ouvriers finissent de poser les lettres à l'accueil de la clinique © Radio France - Laurine Benjebria

Une fois les portes franchi, l'on découvre des bâtiments encore vides. En fait, les équipes profitent des vacances pour remplir les tiroirs, les salles de bloc et les chambres. Car tout l'équipement ne sera pas neuf "on a quand même investit déjà 5 millions d'euros" sans compter l'investissement immobilier explique la directrice de la clinique, Sophie Gille. Seront donc bientôt dans les cartons de déménagement, "des lits, des tables d'opération, des respirateurs, etc.".

L'accueil de la clinique © Radio France - Laurine Benjebria

Les cartons s'empilent dans les couloirs de la clinique © Radio France - Laurine Benjebria

Les patients aussi ne vont pas tarder à arriver. A commencer par ceux des services de chirurgie. Le bloc opératoire du Tondu a fermé ses portes le 22 février, mais la continuité des offres de soin sera assurée avec l'aide de la clinique Tivoli. "Pour les patients de médecine et de soins de suite et réadaptation, dont les durées moyennes de séjour sont plus longues, on va transéater les patients actuellement au Tondu en ambulance entre le 28 février et le 1er mars".

Sophie Gille, directrice de la Nouvelle Bordeaux Tondu fait visiter les nouveaux bâtiments © Radio France - Laurine Benjebria

La peinture a fini de sécher dans les couloirs de la clinique © Radio France - Laurine Benjebria

Les chambres de la clinique pourront accueillir les patients dès le 4 mars © Radio France - Laurine Benjebria

Les patients du service de rééducation et de soins de suite réadaptation pourront profiter d'une terrasse avec vue sur l'Arkea Arena © Radio France - Laurine Benjebria

Pendant toute cette période, les équipes seront présentes à la fois sur l'ancien site, rive gauche et sur le nouveau de l'autre côté de la Garonne. Des équipes de 300 salariés qui seront remaniées car certains employés ont démissionné, habitant trop loin du nouveau site. Pas de quoi inquiéter la direction car elle reçoit des candidatures tous les jours.

"On n'a pas encore un réseau TBC opérationnel, le pont Simonel Veil accuse un gros retard"

Avec la Chambre du Commerce et d'Industrie de Gironde, Sophie Gille, a travaillé sur un plan mobilité pour les employés qui restent. "On a essayé de proposer du covoiturage, on leur a donné un livret avec la liste de tous les moyens de mobilité hors voiture qui peuvent exister". Les employés ont également pu visiter le site toute l'année dernière afin de s'habituer à ces nouveaux bâtiments de 15 mille mètres carrés.

Les blocs opératoires se remplissent petit à petit © Radio France - Laurine Benjebria

Dans les prochains jours, la NCBT recevra la visite des pompiers de l'Agence régionale de santé pour les commissions sécurité et mobilité, afin de pouvoir ouvrir ses portes en toute sécurité le 4 mars.