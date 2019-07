PHOTOS - La Croix blanche est très mobilisée sur le festival d'Avignon pendant les fortes chaleurs

Ils sont mobilisés en moyenne 8 fois par jour pendant le festival d'Avignon. Les bénévoles de la Croix blanche sont prêts à intervenir pour le moindre bobo. Depuis le début de la manifestation, jeudi 4 juillet, ils sont beaucoup appelés pour des malaises à cause de la chaleur.

Avignon, France

La Croix blanche est très mobilisée depuis le début du festival d'Avignon, lancé le 4 juillet 2019. Les 14 bénévoles qui patrouillent chaque jour en centre-ville sont régulièrement appelés pour des malaises et des chutes causées la plupart du temps par les fortes chaleurs. "Surtout au début de la manifestation, indique le président de la Croix blanche du Vaucluse et du Gard, Laurent Dubois. Nous intervenons en moyenne 8 fois par jour." Le nombre d'interventions varie notamment en fonction du nombre de festivaliers et de la météo.

D'ici la fin du festival, la Croix blanche s'attend à intervenir près de 250 fois.

Les bénévoles secouristes de la Croix blanche en plein exercice. © Radio France - Elsa Vande Wiele