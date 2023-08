PHOTOS - La "super Lune bleue" a illuminé le ciel

Elle n'est pas bleue, mais elle brille de mille feux. Une "super Lune bleue" a illuminé le ciel dans la nuit de mercredi à jeudi. Le phénomène est inédit , il ne se reproduire pas avant 2037. Il s'agit de la deuxième pleine Lune du mois cumulée à une "super Lune", c'est-à-dire que l'astre est à son plus proche niveau de la Terre. La Lune est donc plus grosse et plus lumineuse.

Les fans d'astronomie mais aussi les passants qui l'ont découverte en pleine nuit ont immortalisé ce moment en images.