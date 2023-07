PHOTOS - Le CHU de Nîmes fête ses 20 ans et poursuit son extension

Le site du CHU Carémeau s'enrichit d'un tout nouveau bâtiment. Inauguré ce mardi matin, il regroupe la médecine physique et de réadaptation, la gériatrie et le service des maladies infectieuses et tropicales qui pourra être adapté en cas de nouvelle épidémie." On est très flexible explique Michel Prudhomme, le président de la CME (commission médicale d'établissement). On peut transformer à tout moment, des chambres en basse densité à haute densité. avec un flux négatif à l'intérieur, ce qui fait que les bactéries et les virus ne sortent pas, restent dans la chambre. On a cinq chambres qui peuvent monter à dix". Tout dans ce nouveau bâtiment a été pensé par et pour les soignants, pour faciliter leur travail. Le confort des patients n'a pas non plus été oublié. Espace, lumière : toutes les salles de consultation, les chambres, les salles de rééducation, la balnéothérapie donnent sur l'extérieur. Un choix de l'architecte Gérald Berry de l'agence Chabanne. "Au niveau de l'organisation des espaces, il y a énormément de lumière dans le bâtiment, ce qui permet d'éclairer tous les espaces et d'avoir des vues sur l'extérieur. C'est intéressant pour la thérapie des patients." Au total, 240 lits et places dont plus d'une centaine pour la gériatrie.

Un service de geriatrie 2.0

Les services de gériatrie jusqu'ici dispersés entre le site de Serre-Cavalier et les autres bâtiments du CHU seront désormais regroupés au même endroit. Cédric Le Guillou est le chef du service : "C'est vraiment une vitrine de la gériatrie hospitalière pour Nîmes parce que c'est un bâtiment unique avec un parking accessible aux personnes âgées. Il sera lisible et pas perdu, comme actuellement, sur cinq sites différents. On a 100 lits. 120 avec les hospitalisations de jour et les hospitalisations de jour SSR." Autre nouveauté : les chambres, en majorité à un lit, sont toutes adaptées à la dépendance avec des sanitaires dans chaque chambre. "Rendez-vous compte, jusqu'à présent, on avait deux douches pour 55 lits ! On passe dans la gériatrie 2.0 par rapport à ce que l'on a actuellement. On va avoir l'outil pour répondre à la vague démographique sans précédent qui s'annonce. Avoir un bâtiment attractif , neuf et moderne va nous permettre aussi de redorer l'image de la gériatrie qui a encore cette réputation de vieux locaux, peu de moyens. Il faut changer tout ça car on aura besoin d'une appétence des soignants pour la gériatrie et pour la personne âgée au sens large." Les premiers patients sont attendus à partir du mois d'octobre.

De nouveaux investissement prévus

Ce nouveau bâtiment a coûté 57 millions d'euros. Nicolas Best, le directeur général de l'hôpital annonce d'ores et déjà de nouveaux travaux et aménagements pour les années à venir grâce aux 40 millions obtenus dans le cadre du Ségur. "Le premier projet, c'est la rénovation dans les tours C et D de Carémeau Nord d'un pôle dédié à toutes les maladies chroniques médicales. Le deuxième, c'est l'extension du centre ambulatoire pour en faire un plateau d'endoscopie sur le parvis de Carémeau Sud avec six salles supplémentaires et le troisième projet, c'est l'extension de la cancérologie, qui, livrée en 2015 est déjà trop petite. A l'horizon 2027/2028, l'offre de soins sera complète pour des patients qui viennent de tout le Gard et de toute la basse Vallée du Rhône, jusqu'aux départements des Bouches-du-Rhône, de l'Ardèche et du Vaucluse.

L'architecte a privilégié la lumière naturelle comme ici dans le hall d'accueil © Radio France - Sylvie Duchesne

Les chambres sont majoritairement individuelles © Radio France - Sylvie Duchesne