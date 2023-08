PHOTOS - Le nouveau centre d'oncologie et de radiothérapie ouvre ses portes à Bayonne

C'est un centre ultramoderne qui ouvre ce jeudi à Bayonne pour combattre le cancer. Le Centre d'oncologie et de radiothérapie du Pays basque (COPB) va accueillir son premier patient vers 8h après avoir déménagé des allées Paulmy. Désormais, il se trouve au 83 de la rue du 14 avril 1814, entre la cité Breuer et les bois des Hauts de Bayonne. Un centre trois fois plus grand, installé sur deux étages et qui permettra d'accueillir plus de 3.000 patients par an, contre 1.800 avec l'ancien. Les médecins du centre ont entièrement financé les 30 millions d'euros nécessaires pour ce projet, sans mécénat et avec une seule subvention de 10.000 euros de la part de la Région.

ⓘ Publicité

L'accueil du centre d'oncologie. © Radio France - Yvan Plantey

Une machine de radiothérapie coûte deux millions d'euros

Si les médecins l'ont conçu pour être "un lieu qui ne ressemble surtout pas à un hôpital", d'après Caroline Genebes, médecin oncologue, radiothérapeute de ce centre ; il n'en reste pas moins un haut lieu de la lutte contre le cancer au Pays basque. "Je n'ai jamais vu un tel centre en termes d'infrastructures", souffle le fournisseur des machines venu vérifier, une dernière fois, que tout fonctionne.

L'appareil de radiothérapie TrueBeam. © Radio France - Yvan Plantey

Si le coût total s'élève à 30 millions d'euros, la principale dépense réside dans l'acquisition des appareils de radiothérapie qui représente un tiers de l'investissement : "Il faut compter deux millions d'euros par machine. On a trois appareils TrueBeam qui permettent des radiothérapies stéréotaxiques, pour toutes les localisations : intra et extra crâniennes, ou pour une tumeur du foie, du poumon. Le principe c'est de déposer en très peu de séances des doses très fortes par fraction. Les autres appareils sont des Halcyon qui sont plus polyvalents et plus rapides", détaille Maxime Bobin, oncologue, radiothérapeute et directeur général de la structure.

L'autre appareil de radiothérapie : Halcyon © Radio France - Yvan Plantey

Petite spécificité amusante : les salles de traitement portent toutes le nom d'un oiseau traduit en Basque : ainara (hirondelle), urubia (chouette), arranoa (aigle), kaioa (goéland), belatz (faucon) et mirua (Milan)

Un centre qui se veut "accueillant et apaisant"

Pour éviter tout stress ou angoisse de la part des patients, les médecins ont pensé et conçu ce centre d'oncologie de façon à le rendre le plus "accueillant et apaisant possible", rappelle Caroline Genebes. Des couleurs pastels sur les murs, des panneaux de signalisation ronds, des patios, et plusieurs terrasses qui donnent sur la forêt : tout est moderne et réalisé pour casser l'image des murs blancs et froids des hôpitaux. En témoignent également ces images, colorées et illuminées, de ciel bleu et d'arbres qui sont au plafond et que le patient voit quand il est en traitement.

Les médecins ont d'ailleurs un interrupteur pour allumer avec plus ou moins d'intensité ces plafonniers. © Radio France - Yvan Plantey

L'une des terrasses qui donne sur un bois. © Radio France - Yvan Plantey

Plusieurs terrasses sont accessibles pour les patients. © Radio France - Yvan Plantey

Deux grands puits de lumière sont à l'entrée du bâtiment. © Radio France - Yvan Plantey