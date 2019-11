PHOTOS-Les hôpitaux du Vaucluse dans l’action ce jeudi pour la journée nationale du collectif Inter-Hôpitaux

Avignon - France

Pour beaucoup une mobilisation sans précédent où comme partout en France médecins et soignants réclament "un plan d'urgence pour l’hôpital public." Pour les agents il est plus qu’urgent d’obtenir une hausse des effectifs mais aussi la réouverture des lits fermés ainsi que de meilleurs salaires. Alors que le centre hospitalier d’Avignon doit répondre à une demande ferme de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé : c'est à dire supprimer 95 postes à la fin de l’exercice 2019. C’est ainsi que par exemple la maternité, neuvième service à être entré en grève dans l’établissement, doit dès janvier fonctionner avec trois postes en moins d’aide-soignante et auxiliaire puériculture. Les grévistes ont été rejoints par des agents du centre hospitalier de Montfavet où la aussi une journée de grève était observée cette fois à l’initiative du collège médical de l’hôpital spécialisé.

La psychiatrie publique également en grand danger pour le collectif soignant de l'hôpital de Montfavet

Depuis 2017 où les médecins, praticiens et pharmaciens avaient collectivement signé un appel à propos de la souffrance des professionnels la situation se serait encore aggravée. Désormais, explique ici le collectif soignant, une pénurie médicale et une baisse des effectifs consécutifs à une gestion comptable des soins s'est instaurée au détriment des patients « dans une indifférence générale ». Il manque sur place vingt internes et la majorité des jeunes praticiens venus à Montfavet depuis cinq ans sont quasiment tous partis dans le privé ont souligné les médecins grévistes lors d’une conférence de presse.

Les syndicats entendent interpeller maintenant les parlementaires au moment où est examiné le budget 2020 de la Sécurité sociale par le sénat. La question des dépenses de santé est justement au centre du débat. Elles sont pour l'heure limitées à 2,1% pour l'hôpital public, quand les syndicats hospitaliers en réclament au moins le double.

La majorité des médecins du centre hospitalier spécialisé de Montfavet étaient dans l'action ce jeudi © Radio France - JM Le Ray

Pétitions proposées à l'entrée de l'hôpital d'Avignon , ici contre la supression de trois postes à la maternité au 1er janvier prochain © Radio France - JM Le Ray