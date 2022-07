La Nasa a dévoilé ce mardi les premières images du télescope James Webb, le plus puissant jamais fabriqué sur Terre. De magnifiques clichés de galaxies et de nébuleuses.

PHOTOS - Les plus belles images du télescope James Webb, le plus puissant jamais fabriqué

La Nasa a révélé ce mardi de sublimes images du plus puissant télescope spatial jamais conçu, James Webb, dont la toute première, qui a révélé des galaxies presque aussi vieilles comme notre univers. D'époustouflants clichés de galaxies et de nébuleuses, attendus depuis des années par les astronomes du monde entier, ont été dévoilés pendant un direct d'une heure de la Nasa.

"Chaque image est une nouvelle découverte", avait déclaré en ouverture le patron de la Nasa Bill Nelson, depuis le Centre spatial Goddard, près de Washington. Chacune offre "à l'humanité une vue de l'Univers que nous n'avons jamais vu auparavant."

La nébuleuse de la Carène - Nasa

La nébuleuse de la Carène, gigantesque nuage de gaz et de poussière, située à environ 7.600 années-lumière, illustre la formation des étoiles. Le cliché en montre des centaines n'ayant jamais été vues auparavant, mais aussi des galaxies en arrière-plan, et des structures dont on ne sait pas même encore ce qu'elles sont.

La nébuleuse de l'anneau austral. - Nasa

La nébuleuse de l'anneau austral est elle une nébuleuse dite planétaire (bien qu'elle n'ait rien à voir avec les planètes): il s'agit d'un immense nuage de gaz entourant une étoile mourante.

Le Quintette de Stephan, un groupement de galaxies. - Nasa

Autre cible révélée : le Quintette de Stephan, un groupement de galaxies. Cinq sont visibles au total sur cette spectaculaire image, dont quatre en interaction entre elles, dans une véritable danse gravitationnelle. Deux sont en train de fusionner.

Le dernier objet cosmique dont l'observation a été publiée mardi est une exoplanète, c'est-à-dire une planète en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil, l'un des axes de recherche principaux de James Webb. Elle n'a pas été à proprement parler photographiée, mais analysée par spectroscopie, une technique utilisée pour déterminer la composition chimique d'un objet lointain.

En l'occurrence, WASP-96 b, une planète géante composée essentiellement de gaz. L'analyse de la lumière traversant son atmosphère lorsqu'elle passe devant son étoile a permis d'y trouver la présence d'eau, a déclaré la Nasa. Le prédécesseur de James Webb, le télescope spatial Hubble, avait déjà détecté de l'eau dans l'atmosphère d'exoplanètes par le passé, mais l'observation de James Webb est bien plus détaillée.