PHOTOS - Retrouvez les plus belles photos de l'éclipse totale de lune de ce lundi

Le très beau spectacle céleste attendu dans la nuit de dimanche à lundi a bien eu lieu : une éclipse totale de lune est apparue vers 4h27, avec une phase "maximale" vers 5h30. La lune est devenue rouge orangé car les rayons du soleil lui étaient entièrement cachées par la Terre. Le soleil, la lune et la terre étaient parfaitement alignés. Un spectacle rare et observable à l'oeil nu, si bien sûr le ciel était dégagé. Pas évident avec les orages même s'il n'y a plus aucun département en vigilance orange.

L'éclipse de lune vue depuis des vignes à Montlouis-sur-Loire en Indre-et-Loire en début de nuit © AFP - GUILLAUME SOUVANT

Hervé Dole, Astrophysicien, professeur à l’université Paris Saclay, a observé, enthousiaste, le phénomène dans la nuit avec ses étudiants : "On a réussi à observer ce très beau phénomène entre les nuages pendant 3 minutes. On a vu du rouge assez léger, on n'a pas pu voir quand c'était complètement rouge, mais on en a eu quand même pour notre argent en quelque sorte!".

L'éclipe de Lune de ce 16 mai 2022 depuis Dresde en Allemagne © AFP - ROBERT MICHAEL / DPA

Deux fois par an, les trois astres se retrouvent alignés. Mais la prochaine éclipse totale de Lune ne sera visible en métropole qu'en 2029. Quand le phénomène apparait, la Lune prend une teinte rouge car les rayons de soleil passent quand même un peu à travers l'atmosphère de la Terre.

L'éclipse de Lune au-dessus de Rio de Janeiro au Brésil ce dimanche 15 mai 2022 © AFP - FABIO TEIXEIRA / ANADOLU AGENCY

