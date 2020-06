PHOTOS - Un bus transformé en centre de dépistage Covid-19 à Reims

Le CHU de Reims (Marne) organise une opération de tests Covid-19, gratuite et sans rendez-vous. Il s'agit d'un bus de ville, transformé en centre de dépistage. Depuis samedi et durant plusieurs jours, il va parcourir la ville et stationner à des endroits stratégiques.