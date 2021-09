PHOTOS - Un exercice de gestion des risques chimiques à l'hôpital Mercy à Metz

Une quarantaine de personnels de l'hôpital Mercy à Metz se sont livrés à une exercice grandeur nature de gestion des risques chimiques ce mardi. Un scénario catastrophe fictif qui leur permet de tester leurs réactions et l'efficacité des procédures.

L'hôpital de Mercy a mobilisé une quarantaine de ses personnels ce mardi pour un exercice qui consiste à faire face à des risques de type chimique. Une façon de préparer les équipes à ces situations hors du commun et de repérer d'éventuels dysfonctionnements.

Cet exercice, qui a lieu tous les deux ans en moyenne, vise à tester toutes les procédures de risques "NRBCE" : nucléaires, radioactifs biologiques , chimiques et explosifs.

L'hôpital reproduit une cellule de crise du SAMU qui centralise toutes les informations sur l'évènement © Radio France - Natacha Kadur

Un scénario catastrophe

Le scénario a démarré ce mardi à 10h : une attaque chimique fictive a lieu à la Foire Internationale de Metz, où de nombreux visiteurs entrent en contact avec de la poudre, et certaines victimes se rendent directement aux urgences de l'hôpital Mercy situé à proximité.

L'opération se déploie tout d'abord à partir des nombreux appels passés depuis l'hôpital à tous les acteurs référents du système de soins d'urgence et de santé : SAMU, Hôpitaux situés à proximité, Agences Régionales de Santé… Une cellule de crise intervient depuis l'hôpital pour centraliser toutes les informations liées à l'évènement et activer le plan blanc.

Les personnels en combinaison étanche se relaient toutes les heures pour intervenir, car le port de cet équipement est physiquement éprouvant en raison de la chaleur. © Radio France - Natacha Kadur

Ici, l'enjeu consiste à empecher toute contamination chimique dans l'établissement, car de fausses victimes se présentent directement aux urgences de l'hôpital : « Nous allons les accueillir et les superviser pour qu'ils se décontaminent tous seuls, avec un kit » commente Anne-Marie, manipulatrice radio. Les faux patients contaminés suivent les instructions pour se déshabiller, trier leurs affaires puis sont inscrits pour être transferés aux urgences par la suite comme des patients classiques, après une dernière douche de décontamination.

L'exercice demande de mobiliser des effectifs et du matériel couteux. © Radio France - Natacha Kadur

Repérer les éventuels dysfonctionnements

« C'est la première fois que nous faisons cela, commente Patrick Walchowski, médecin urgentiste en charge des opérations, où les victimes suivent la procédure de décontamination par eux-mêmes. Cela permet d'observer déjà ce qui marche moins bien. Ici par exemple des personnes ont lu les instructions à la verticale, alors qu'il faut les lire en serpentin » dit-il.

Moins je me forme, pire ce sera. C'est pour se prouver notre capacité à réagir - Joseph, cadre de santé

« On pourrait aussi être confrontés à des gens qui paniquent, qui ne parlent pas français, ou qui sont beaucoup plus atteints physiquement. Dans ce cas, ils auraient vraiment du mal à nous comprendre » ajoute l'urgentiste.

Toutes les affaires des victimes sont triées : les objets précieux conservés dans des sacs étanches, le reste est jeté pour minimiser les risques de contamination dans l'hôpital. © Radio France - Natacha Kadur

Même si il s'agit d'un exercice, les équipes restent stressées, d'où l'importance de se mettre dans ce genre de situations : « Moins je me forme, pire ce sera. Donc avec ce genre de formations on va réduire le risque. Si on ne se prépare pas, ce sera catastrophique, ça c'est sur. C'est pour se prouver à soi-même notre capacité à réagir » explique Joseph, le cadre de santé référent pour ce type de risques à l'hôpital Mercy.

Des exercices du même type ont aussi lieu à l'initiative de la Préfecture de la Moselle, qui impliquent les services de l'État, les pompiers, la police et les personnels hospitaliers.