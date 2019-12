PHOTOS - Une centaine d'internes en médecine manifestent à Besançon

Une centaine d'internes en médecine de Franche-Comté manifestent dans les rues de Besançon ce vendredi après-midi. Ils dénoncent la réforme de l'internat et réclament de meilleures conditions de travail.

Besançon, France

Une centaine d'internes en médecine défilent dans les rues du centre-ville de Besançon ce vendredi après-midi. Cette manifestation se tient trois jours après le lancement de la grève illimitée lancée pour tous les internes de France, mardi 10 décembre. Ces jeunes médecins en formation dénoncent la réforme de l'internat, réclament de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires et se mobilisent également contre la santé actuelle de l'hôpital public.

Rassemblement devant le siège de l'ARS à Besançon. © Radio France - Anne Fauvarque

Des haltes devant des lieux symboliques

Le cortège passe devant plusieurs lieux symboliques des autorités : après un rassemblement devant le siège de l'Agence régionale de santé (ARS), les internes se sont rendus devant les bureaux de la direction du CHU de Besançon, aux cris de "Formation, régression, on n'est pas des pions" ou "Hôpital de misère, internes en colère".

Arrêt du cortège devant la direction du CHU de Besançon. © Radio France - Anne Fauvarque

Le défilé a ensuite marqué une étape devant la mairie. A cet endroit, les internes ont scandé des slogans à destination du maire de Besançon, comme "Jean-Louis Fousseret, on est là, on veut des moyens, on veut une meilleure formation, parlez-en à la direction de l'hôpital!"

Les manifestants interpellent Jean-Louis Fousseret devant la mairie de Besançon. © Radio France - Anne Fauvarque

Les manifestants ont rejoint ensuite la Banque de France avec des cris comme "Hôpital en faillite", avant de se diriger vers la préfecture du Doubs.