Photos - Une nouvelle maternité à l'hôpital Bel Air de Thionville

La maternité de l'hôpital Bel-Air de Thionville s'est installée ce mercredi dans un bâtiment plus spacieux et plus moderne. L'ancienne structure datait des années 60. Ce changement était très attendu par les équipes, qui se réjouissent d'offrir un meilleur confort d’hébergement à leurs jeunes mamans. L'espace leur permet aussi d'imaginer de meilleurs services et de nouveaux projets.

L'ancienne et la nouvelle structure sont reliées par une passerelle qui permet de déménager plus facilement les équipements © Radio France - Natacha Kadur

Du mobilier plus moderne

La salle d'accouchement de la nouvelle maternité de Thionville était déjà prête pour faire naître un premier bébé ce mardi, un petit garçon prénommé Noam. Sa maman, Margaux, était elle-même née dans l'ancienne maternité. Elle apprécie la grande baie vitrée coté campagne de sa toute nouvelle chambre : " C'est plus récent, c'est mieux, ça fait toujours plaisir", reconnaît-elle dans un sourire encore timoré.

Toutes les mamans présentes à la maternité ce mercredi ont été transférées vers de nouvelles chambres © Radio France - Natacha Kadur

Son repos lui sera d'autant plus favorable dans cette chambre individuelle et refaite à neuf. Marie-France Oliéric, qui dirige le service de gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital, se réjouit de ce nouveau mobilier qui fait toute la différence pour les patientes : " Les chambres ont été conçues pour ne pas trop évoquer l'univers hospitalier : le thème est à base de bois, avec des couleurs écrus. L'idée c'était de faire moins penser à un hôpital et de faire naître des enfants dans une certaine sérénité " , explique-t-elle. Si les équipements étaient de bonne qualité, l'architecture et la décoration de la précédente structure avaient fait leur temps, selon elle.

Ramener les naissances à Thionville

L'hôpital de Bel-Air enregistre en moyenne près de 2000 naissances par an. La nouvelle maternité est désormais dimensionnée pour en accueillir jusqu'à 2700.

On avait une fuite de la patientèle vers d'autres établissements, notamment à Mercy voire au Luxembourg - Dr Marie-France Oliéric

Les équipes attendaient ce changement depuis longtemps afin de proposer de meilleures conditions d’hébergement pour leurs patientes : " On avait beaucoup de chambres doubles qu'on avait converties en chambres simples ces dernières années, mais les patientes avaient des douches à l'étage. Donc ça, quand on vient d'accoucher, c'est assez difficile. On avait une fuite de la patientèle vers d'autres établissements pour ces raisons là " explique le Dr Oliéric.

La nouvelle pouponnière de la maternité de Thionville © Radio France - Natacha Kadur

De nouveaux projets pour les équipes

Agrandir l'espace permet aussi aux soignants de se projeter : " On va pouvoir lancer plein de nouveaux projets qu'on avait en tête mais qui restaient bloqués en raison de locaux qu'on ne pouvait pas avoir ", témoigne Marjorie Molter, sage-femme coordinatrice. Une nouvelle salle dédiée aux familles a été crée, qui va permettre de faire travailler plus d'intervenants pour des projets d'accompagnements à la parentalité, entre autres. Très vite, les enseignements de massages pour bébés seront aussi à l'ordre du jour. De quoi démarrer dans la vie du bon pied pour les nouveau-nés.