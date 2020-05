PHOTOS - Une plongée saisissante dans le quotidien des soignants mayennais pendant la crise du Covid-19

Kevin Rouschausse est photographe pour la mairie de Laval. Il n'a pas pu travailler pendant la période de confinement. Pour rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu, avec force et dévouement, la pandémie de Covid-19, il a contacté la direction de l'hôpital de la ville pour réaliser un reportage photos sur le quotidien des infirmières, aide-soignants et médecins pendant la crise sanitaire. Une fois sa demande acceptée, Kevin Rouschausse a alors immortalisé ces "moments de vie". Des clichés en noir et blanc saisissants et poignants.

