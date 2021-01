PHOTOS - Une unité mobile du SDIS25 se déplace pour vacciner les pompiers du Doubs contre le coronavirus

Parmi les personnes prioritaires pour se faire vacciner contre le coronavirus : les pompiers de plus de 50 ans, ou à risques ! Alors pour faciliter les choses dans le Doubs, le SDIS25 met en place une unité mobile de vaccination anti-covid. Depuis le mercredi 13 janvier 2021, l'ambulance attitrée se déplace dans le département, un binôme médecin-infirmiers, eux-mêmes sapeurs-pompiers, vaccinent leurs collègues.

140 sapeurs-pompiers vaccinés en quatre jours au sein de cette unité mobile dans le Doubs

Sur les 3.000 pompiers du Doubs, 80% d'entre eux sont volontaires. Avec leur emploi du temps chargé, cela leur évite de faire des dizaines de kilomètres pour se rendre dans un centre vaccinal et les laisse disponibles pour effectuer leur mission.

Samedi 16 janvier 2021, 140 agents avaient déjà été vaccinés au sein de cette unité mobile, en quatre jours dans le Doubs. © Radio France - Sophie Allemand

Seul 46% des pompiers prioritaires prêts à se faire vacciner

Au sein de ces agents considérés comme "prioritaires pour se faire vacciner", seul 46 % d'entre eux souhaitent se faire vacciner pour l'instant. C'est moins de la moitié, mais c'est normal selon Robert Receveur, médecin sapeur-pompier volontaire dans le Doubs :

"On n'est pas exclue de la société, on fait face aux même questionnements" : Robert Receveur, médecin sapeur-pompier volontaire dans le Doubs Copier

Pour Jean-Michel, la vaccination était un moment attendu : "on était quand même en première ligne , on a eu des suspicions, on était en contact direct avec eux. C'est sûr avec tout ce qu'on entend on ne sait pas trop, mais moi, j'ai préféré me faire vacciner." Et le fait que cette unité mobile se déplace vers chez lui, lui facilite la tâche : "sinon il faut prendre des rendez-vous, sur Besançon il y a beaucoup de monde. Donc c'est bien que ce soit sur notre secteur." Soulagé après cette première injection, il a rendez-vous dans 21 jours pour la deuxième.

Les précieuses doses de vaccins contre le coronavirus dans l'ambulance © Radio France - Sophie Allemand

C'est la première vague de vaccination destinée au pompiers prioritaires, d'autres plus jeunes espèrent pouvoir bientôt se faire vaccine également.