C'est une scène plutôt insolite qui s'est déroulée à l'hôpital de Périgueux ce mercredi. Le père Noël a rendu visite aux enfants hospitalisés dans le service pédiatrie et leur a offert des cadeaux. Et il est arrivé... en hélicoptère !

Périgueux, France

Il est arrivé un peu en avance, par les airs à l'hôpital de Périgueux. Le père Noël a débarqué en hélicoptère ce mercredi sous les yeux ébahis d'une quinzaine d'enfants hospitalisés en pédiatrie.

Ce mercredi, ces petits, souvent atteints de pathologies lourdes, ont pu avoir un peu de répit. Une journée de joie et de bonheur avec rencontre avec le Père Noël et distribution de cadeaux. La société qui exploite l'hélicoptère avait offert ce vol un peu spécial au père Noël et la ligue contre le cancer a participé avec le père Noël au financement des cadeaux.

Le Père Noël est en tout cas arrivé sous les cris de joie d'une trentaine de petits enfants, hospitalisés en pédiatrie, ou anciens du service.

A l'arrivée de l'hélicoptère jaune de l'hôpital, les enfants se sont mis à hurler.

"Père Noël, père Noël, viens là!" hurlait le petit Aïdan

Le Père Noël offre des cadeaux aux enfants de l'hôpital © Radio France - Antoine Balandra

"J'ai commandé une remorque" disait l'un de ses copains, juste à côté de lui. Une fois arrivé à l'hôpital, le Père Noël a été assailli. Il a offert des bonbons aux enfants, puis a rejoint le service pédiatrie, escorté par quelques dizaines d'enfants qui lui tenaient la main. Enfin, il a pu offrir ses cadeaux.

"J'ai eu de la pâte à modeler, pour faire des burgers" a dit ravi le petit Valentin, souvent hospitalisé dans le service pour une grave maladie

"Moi je suis particulièrement heureux de pouvoir leur donner ce moment de bonheur" a souligné le Père Noël, très ému sous sa barbe blanche.

"C'est un moment à part, le seul dans l'année où l'on ne parle pas de traitement, où ils peuvent voir d'autres gens" expliquait Véronique Roussel, la cadre de santé du service. Et le Père Noël a promis : il reviendra l'an prochain voir les enfants malades de l'hôpital.