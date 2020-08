PHOTOS - VIDEO : des tests gratuits de dépistage du coronavirus proposés à l'aéroport de Bergerac

Arriver en Dordogne par avion et se faire tester immédiatement pour le coronavirus ! Des tests gratuits sont désormais proposés sur la base du volontariat aux passagers et aux personnels de l'aéroport de Bergerac.

Ils sont assurés uniquement les samedis dans le hall d'arrivée de l'aéroport par la protection civile et le centre hospitalier de Bergerac de 9h à 18h.

Des tests donc uniquement sur la base du volontariat puisque aucun avion en provenance des 16 pays à risque identifiés par la France n'arrivent en Dordogne.

Et si le samedi a été choisi, c'est parce que c'est le jour le plus important pour l'aéroport de Bergerac avec plus de 1000 passagers attendus sur la plateforme... Dès l'arrivée des trois premiers vols ce samedi en provenance du Royaume-Uni, huit membre du personnel de l'hôpital de Bergerac se sont mobilisés dans le hall d'arrivée de l'aéroport. Et ce sera ainsi chaque samedi au mois d'août.

L'équipe du CH Bergerac à l'aéroport pour les dépistages du coronavirus © Radio France - Antoine Balandra

"Cette opération est prévue sur tous les samedis du mois d'août, car au moins 850 passagers vont arriver principalement d'Angleterre. C'est un lieu de passage international avec des gens qui proviennent de régions différentes, notamment les Midlands en Angleterre, qui est très touchée en ce moment donc oui c'est un enjeu majeur que de pouvoir prélever sur ces lieux internationaux" explique Anthony Boukoucha, directeur adjoint de l'hôpital de Bergerac.

Pour se faire tester, les voyageurs doivent remplir une petite fiche de renseignement avant de se faire prélever et de recevoir en général le résultat en moins de 24h. "On vous enregistre dans le système d'information parce qu'il est impératif de pouvoir tracer votre prélèvement et de le lier à votre identité, donc il y a une forte vigilance, comme si vous étiez au laboratoire" explique Anthony Boukoucha.