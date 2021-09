Pic de piqûres de moustiques tigres en Drôme Ardèche

Ça gratte ? Normal, c'est la bonne période pour les moustiques tigres ! Les fortes chaleurs entrecoupées des périodes de pluie et d'orage favorisent la reproduction et l'agressivité du nuisible.

Plus tardif que d'habitude, le regain d'activité du moustique tigre est fortement ressenti en Drôme Ardèche. La faute à la météo, parfaite en ce moment pour ses larves... et son agressivité.

La présence du moustique tigre est liée au fortes températures, "elles ont démarré tard cette année puisqu'on a eu un printemps et un début d'été relativement frais" explique Rémi Foussadier le directeur de l'EID, l'Entente Interdépartementale de Démoustication, "maintenant on est dans son 'optimum' : de la mi-août jusqu'à fin septembre, c'est-à-dire aux premiers froids, _c'est là qu'on a un maximum de piqûres_".

Plus il fera chaud, plus les adultes seront agressifs, et plus ils piqueront - Rémi Foussadier, directeur de l'EID

Comme tous les moustiques, l'espèce invasive qu'est le moustique tigre a besoin d'eau. "Quand il pleut, ça amène de l'eau dans des milieux qui seraient secs autrement" rappelle le spécialiste. "Les coupelles sous les pots de fleurs par exemple se remplissent _avec l'eau de pluie, et comme il fait chaud, cette eau chauffe vite ! Ça favorise le développement des larves de moustiques tigres_, et la reproduction des adultes" complète Rémi Foussadier. "Plus il fera chaud, plus les adultes seront agressifs, et plus ils piqueront, et plus la sensation de nuisance sera importante. Donc la période qu'on a actuellement avec ces fortes chaleurs qui sont de temps en temps entrecoupées de périodes de pluies ou d'orages favorise la reproduction du moustique tigre".

Evidemment, le moustique tigre n'est pas la seule espèce présente en Drôme et en Ardèche. Mais il arrive toujours après les autres, "précédemment, on peut avoir d'autres moustiques plutôt liés au milieu naturel. Comme on a eu un printemps et un été assez pluvieux, on a eu d'autres espèces assez précocement, qui ont été ensuite remplacées par le moustique tigre" précise l'expert.