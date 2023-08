Pic de pollen d'ambroisie en Isère : comment limiter ses effets et lutter contre son expansion ?

Pas de vacances pour le pollen d'ambroisie. Comme chaque année, la fin du mois d'août est synonyme de pic de floraison de la plante, introduite en France au milieu du XIXe siècle, en provenance des Etats-Unis. Dans le nord de l'Isère, le risque de réaction allergique au pollen d'ambroisie est actuellement classé au niveau maximal de trois sur l'échelle de l'Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air dans la région. À Grenoble, il est de deux.

ⓘ Publicité

Un fléau pour les personnes allergiques à la plante très virulente. Un habitant sur 10 en Auvergne-Rhône-Alpes souffre des symptômes que son pollen provoque : crises d'éternuements, yeux larmoyants, nez qui coule et asthme pour les cas les plus sévères.

Evitez la pratique sportive en extérieur

Si vous êtes allergique au pollen d'ambroisie, des gestes simples peuvent en limiter les effets néfastes. Comme par exemple se rincer les cheveux le soir. "Tout au long de la journée, des grains de pollen s'accumulent dans les cheveux et le soir, une fois dans le lit, on peut les déposer un peu partout et continuer à les respirer par la suite", explique Florent Roze, prévisionniste à l'Atmo d'Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisé dans le suivi pollinique de la région.

Évitez également de vous frotter les yeux et limitez la pratique sportive en extérieur lors des journées sensibles du pic de pollen. Par ailleurs, chez soi,"on peut aérer, mais plutôt tôt le matin ou tard le soir", ajoute Florent Roze. "Ce sont les moments de la journée où l'on va avoir moins de grains de pollen dans l'air", précise-t-il.

Arracher l'ambroisie ou signaler sa présence

Le meilleur moyen de lutter contre les allergies causées par la plante, ça reste de contrer son expansion. Et vous pouvez agir à votre propre échelle, affirme Florent Roze : "Si vous en trouvez en quantité raisonnable sur un terrain public, vous pouvez vous-même l'arracher". Mais en cas de présence trop importante de l'ambroisie, vous pouvez signaler son emplacement sur le site dédié . Elle sera ensuite traitée.