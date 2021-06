Pic de pollens de graminées partout en France : attention aux allergies

Le Réseau national de surveillance aérobiologique alerte les allergiques ce vendredi 4 juin car la concentration en pollens de graminées a atteint son pic. Des réflexes sont à adopter et cette année, un outil désormais très répandu à cause du coronavirus va s'avérer utile : le masque de protection.

Nez qui coule, yeux qui grattent, éternuements à répétition voire crise d'asthme : c'est reparti pour un tour ! Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) alerte ce vendredi 4 juin : "la saison pollinique des graminées est à son point culminant". Une mauvaise nouvelle pour les allergiques aux pollens car cela signifie que les risques sont élevés à très élevés en ce moment et l'alerte devrait durer "jusqu'à la fin du mois de juin", annonce Samuel Monnier, ingénieur au RNSA. "Cela devrait se calmer dans l'été", précise-t-il.

Ce pic intervient lorsque les températures remontent. Jusqu'ici, le mois de mai particulièrement pluvieux avait permis de "plaquer les pollens au sol" mais le temps chaud et ensoleillé des derniers jours a fait augmenter la concentration des pollens dans l'air. "Les orages attendus dans les prochaines heures devraient apporter un peu de répit aux allergiques mais ce sera de courte durée", prévient Samuel Monnier. L'alerte vaut pour toute la France puisque les pollens de graminées sont présents partout, dans les prairies, les herbes, en forêt, sur le bord des routes, etc.

Outre les graminées, la concentration de pollens de chêne, d'olivier et de pariétaire reste forte le long de la Méditerranée, avec un risque d’allergie de niveau moyen, selon le RNSA.

Les bons gestes à adopter

Des réflexes déjà bien connus des allergiques sont à adopter pour essayer de passer cette période sans trop souffrir. Il s'agit par exemple d'"aérer son logement tôt le matin ou tard le soir car il y a moins de pollens dans l'air, fermer les fenêtres lorsque vous circulez en voiture, faire sécher son linge en intérieur, se laver les cheveux le soir car le pollen y reste accroché, éviter de faire du sport dans les parcs et surtout, bien suivre son traitement d'antihistaminiques", rappelle Samuel Monnier. Et en cette période de crise sanitaire, le masque va devenir un allié de poids. "Le port du masque protège les voies respiratoires car il empêche le passage du virus et donc aussi celui des pollens puisqu'ils sont bien plus gros", souligne l'ingénieur du RNSA.