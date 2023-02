Pic de pollution en Sarthe : l'insouciance des coureurs qui "s'empoisonnent sans le savoir"

Les mains sur la taille, les joues encore rougies par l'effort, Frédéric reprend son souffle avant de regagner sa voiture, stationnée à l'Arche de la nature, près du Mans. Un jogging du dimanche anodin qui s'avère dangereux pour la santé en plein pic de pollution. "Quand on va courir, on n'a pas l'impression d'avoir un air pollué", souffle le sportif, encore étonné d'apprendre que la Sarthe dépasse régulièrement le seuil d'alerte de pollution, fixé à 50 microgrammes par mètre cubes (μg/m3) de PM10.

Le département l'a largement franchi ce jeudi et vendredi pour atteindre les 64, voire 70μg/m3. Selon les prévisions, le niveau des particules devrait augmenter de nouveau ce lundi 13 janvier. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé, surtout lors d'un effort physique. "On va éviter une activité sportive ce jour là, car en faisant un footing, la fréquence respiratoire augmente et donc on fait passer plus de particules fines dans les poumons", décrit Marion Guiter, chargée de la sensibilisation du grand public chez "Air Pays de la Loire".

"On pense que l'air est plus propre dans les bois"

Ces alertes lancées par l'organisme de santé publique sont loin d'être connues de tous. "On n'y prête pas vraiment attention", admet Hervé, qui vient d'achever sa séance, si on s'en rend pas vraiment compte, on s'empoisonne tout seul sans le savoir". Son partenaire de course, Eric, tente lui de se rassurer : "Nous, on court toujours dans la nature, donc on pense que l'air est plus propre dans les bois."

Evolution de la concentration de particules fines PM10 en Sarthe entre le 9 et 10 février 2023. - Air Pays de la Loire

Un sentiment que plusieurs coureurs partage, mais en réalité lorsqu'un pic de pollution est signalé dans une zone, tout le monde est concerné, que cela soit en ville ou en campagne prévient "Air Pays de la Loire". Des informations qui peinent à atteindre le grand public. "On se dit que s'il n'y a pas vraiment de communication, on se dit que ce n'est pas vraiment dangereux", remarque Gilles, également joggeur. A ses côtés, Didier renchérit : "Faudrait mettre un panneau, avec le nombre de particules fines, peut-être que là, on réfléchirait."

"Air Pays de la Loire" rappelle qu'il est possible de suivre l'évolution de la pollution dans son département, ou même sa ville, en renseignant son email.** Vous pouvez alors recevoir directement l'ensemble des alertes. La préfecture met en place également des restrictions lorsque le seuil d'alerte est dépassé, comme par exemple la réduction de la vitesse sur les routes. Rappelons que ces particules fines augmentent le risque de développer des maladies cardiovasculaires, diminuent l'espérance de vie et sont globalement responsables de 40 000 décès par an en France selon Santé publique France .