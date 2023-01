Pièces jaunes : à quoi sert l'argent récolté ?

La collecte nationale des "Pièces Jaunes" pour la Fondation des hôpitaux a commencé, ce mercredi 11 janvier, à Nice, au Jardin Albert 1er, en présence de Didier Deschamps et de Brigitte Macron. Depuis 34 ans, elle permet de financer des projets afin d'améliorer la vie des enfants hospitalisés.

Ici à Nice, 27 projets ont été subventionnés à hauteur de 600 000 euros depuis la création des pièces jaunes. Pour cette année, les dons iront à la fondation Lenval, gestionnaire d'un hôpital pour enfants. Si on ne sait pas encore précisément quels projets de financement seront retenus, l'idée reste d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants.

Des formations de relaxation pour le personnel hospitalier financés grâce à l'opération

Cela passe d'abord par l'achat de nouveaux lits, de canapés, d'étagères et de décorations pour que les pitchouns se sentent le mieux possible à l'hôpital. Du matériel aussi. Une voiture a été achetée, par exemple, pour emmener les petits en activité en 2022. A été acquis également, un rétro projecteur et un bac sensoriel, une machine qui permet à certains enfants de canaliser leur émotions et se remettre d'un traumatise.

La cagnotte peut enfin servir à financer des formations pour le personnel de Lenval. Des cours de sophrologie, de relaxation pour soulager les médecins et les infirmiers. Ce ne sera pas du luxe après une période plus que compliquée.