Piquet de grève aux urgences de l'hôpital d'Epinal après plusieurs agressions

Quatre agressions nocturnes cette semaine. De l'insulte à la gifle en passant par les menaces et les crachats. Les urgentistes de l'hôpital d'Epinal demandent des mesures de sécurité renforcées toutes les nuits en semaine. Depuis un an, un agent de sécurité n'est présent que le week-end.

Epinal

Un nouveau piquet de grève a été installé devant les urgences de l'hôpital d'Epinal ce vendredi. Le personnel soignant, confronté à une série d’agressions nocturnes cette semaine, demande la présence d'un agent de sécurité toutes les nuits, et non plus seulement le week-end et la veille des jours fériés.

De l'insulte à la gifle en passant par les menaces et les crachats, "ce n'est plus possible de travailler dans de telles conditions" s'insurge Elisabeth Da Silva, secrétaire générale CGT de l'hôpital qui ajoute que la direction fait la sourde oreille.

Une décision lundi prochain ?

Une direction qui affirme se préoccuper de la question. "Le recrutement éventuel d'un agent de sécurité supplémentaire n'est pas écarté", souligne Henri Mennecier. Le directeur général adjoint de l'hôpital explique être en phase d'écoute et d'analyse. Une décision pourrait être prise lundi prochain, à l'issue d'une rencontre entre les syndicats et le directeur des hôpitaux d'Epinal et de Remiremont, Eric Sanzalone, de retour de vacances.

Le coût annuel pour l'établissement de l'actuel agent de sécurité présent le week-end est de 70.000 euros. Presque la totalité de la somme allouée cette année à l'hôpital d'Epinal dans le cadre du plan d'action Urgences du gouvernement.