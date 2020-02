Piqûre de rappel à l'hôpital de Bastia

Syndicats, personnels soignants et administratifs mais aussi élus et usagers, le hall de l'établissement était bondé ce vendredi en début d'après-midi pour un rassemblement à l'appel des organisations CGT, FO, STC et du Collectif inter urgences.

Corse, France

Un appel national, dans un contexte de contestation de la réforme des retraites mais aussi de crise des services d'urgences, qui localement relaie l'inquiétude et la colère des personnels bastiais dont les revendications sont les mêmes depuis de nombreuses années comme le déficit de 60 millions d'euros. Les syndicats demandent notamment des lits supplémentaires ainsi que des recrutements de personnels titulaires notamment pour le remplacement de l’absentéisme. En effet selon la CGT, l’établissement qui peine à fidéliser ses médecins dépense beaucoup trop en intérim. L'arrêt des fermetures de services et la reconnaissance de la pénibilité du travail est également au cœur de la mobilisation.

Un appel national dans un contexte de contestation de la réforme des retraites mais aussi de crise des services d'urgences © Radio France - Hélène Battini

Des travaux reportés depuis 20 ans

A Bastia, les travaux de rénovation transitoires des urgences, pour 1,2 millions d’euros, annoncés par la direction sont programmés grâce à une aide de l'ARS mais le plan global de rénovation prévu en 2025 reste conditionné au comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitalier, le fameux COPERMO, qui devrait être présenté en juin prochain. De source syndicale, près de 80 millions d'euros seraient nécessaires à un plan de modernisation complet.

Chantal Risticoni, CGT hôpital de Bastia Copier

Chantal Risticoni, représentante CGT à l'hôpital de Bastia : « Nous connaissons la contrepartie, on vous donne de l’argent mais vous enlevez des postes ! Nous on ne veut sen enlever aucun car il en manque, on nous demande d’enlever des lits, il n’y en a pas assez ! Il va falloir faire des travaux, on ne peut pas accueillir des patients dans des conditions pareilles ! »