Piqûres d'insectes : les professionnels de santé débordés en Lorraine

C'est du jamais vu ! On se bouscule dans les pharmacies et les cabinets médicaux lorrains en ce début d'été. En cause : une épidémie de boutons qui touche quasiment tout le monde.

Vous vous grattez ? Vos voisins, vos enfants, vos collègues se grattent ? C'est le cas de beaucoup de monde ces jours ci : depuis une grosse semaine, des boutons particulièrement agaçants sont apparus sur notre corps. Rien de grave a priori mais des démangeaisons insoutenables pour ceux qui sont touchés.

"Ça démange, c'est affreux", confirme Marie-José, à la sortie d'une pharmacie de St-Nicolas-de-Port. Cette retraitée est couverte de plaques rouges sur les bras et les jambes. Et elle n'est pas la seule : 50 consultations par jour à la maison de santé de la commune. Du jamais vu pour le docteur Xavier Grang : "Cela fait 20 ans que je travaille, je n'ai jamais vu de cas aussi importants", remarque le généraliste. Ses patients, adultes comme enfants, se plaignent de ces boutons qui leur mènent la vie dure. "Les gens se grattent presque jusqu'au sang", constate t-il. Evidemment nous avons quelques produits à leur conseiller pour les soulager mais à part ça, il faut attendre que ça passe tout seul".

Les stocks pour l'été épuisés en 2 semaines

Des produits qui commencent à se faire rares dans les rayons des pharmacies. "Nos stocks sont épuisés, ceux des grossistes aussi, on essaie de commander auprès des laboratoires mais on ne sera pas livrés tout de suite", se désole Ryzlaine Vannson. Dans son officine, 1 patient sur 3 vient ces jours-ci pour des boutons. Selon elle, les stocks pour tout l'été ont été épuisés ces 15 derniers jours. Alertée par le nombre de patients atteints, la pharmacienne a alerté l'Agence régionale de santé du Grand-Est. "Le but c'est simplement de signaler une recrudescence de cas pour que l'ARS fasse une enquête et nous indique de quoi il s'agit", précise t-elle.

Les rayons de produits apaisants sont vides dans cette pharmacie de St-Nicolas-de-Port © Radio France - Angeline Demuynck

Car les causes restent floues. "Il y a un signalement de l'ARS pour des poils de chenilles urticantes, il y a aussi une petite mouche noire qu'on appelle simulie et qui pique. Cela démange énormément. C'est une autre piste, énumère la pharmacienne. Certains patients nous disent que ce serait un virus." Beaucoup de théories donc mais rien de concret jusque là. Des experts seront-ils dépêchés sur place pour résoudre ce mystère ? Sollicitée par nos soins l'Agence régionale de santé n'a pas été en mesure de répondre dans les délais impartis.