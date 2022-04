Piqûres en boîte de nuit : témoignages, produits détectés, pistes envisagées... ce que l'on sait du phénomène

Les témoignages affluent. Depuis plusieurs mois, les soupçons de "piqûres sauvages" dans les boîtes de nuit, festivals et bars en France se multiplient. Une cinquantaine de plaintes ont été déposées à ce jour selon le ministère de l'Intérieur, par des jeunes suspectant avoir été piqués par une seringue et parfois drogués dans des établissements de nuit. Certains plaignants font état de malaises, de vomissements, ou même de paralysie d'une partie du corps. Mais que sait-on du phénomène ? France Bleu fait le point.

Où ont été déposées les plaintes ?

À ce jour, une cinquantaine de plaintes pour suspicion de "piqûres sauvages" ont été déposées en France, indique à France Bleu le ministère de l'Intérieur. Les témoignages se sont multipliés et ont été très médiatisés ces dernières semaines. Et ce sont parfois des groupes entiers de personnes qui ont décidé de porter plainte, après un festival ou une sortie en discothèque. Par exemple, 25 plaintes contre X ont été déposées récemment après des suspicions de piqûres lors du festival Les Insolents à Lanester dans le Morbihan. Une enquête pour "administration de substance nuisible", ainsi que "violences avec arme et préméditation" a été ouverte. D'autres festivaliers indiquent avoir été victimes des mêmes faits en marge du Printemps de Bourges, quatre plaintes ont été déposées.

À Grenoble, une dizaine de plaintes ont été déposées mi-avril par des personnes ayant fréquenté des boîtes de nuit et des bars, et deux enquêtes ont été ouvertes pour "administration de substance nuisible", a indiqué le parquet.

À Nantes, depuis fin février, il y a eu "23 signalements de personnes disant avoir été victimes de piqûre en boîte de nuit. 20 femmes et trois hommes. Tous entre 18 et 20 ans", a indiqué le procureur de Nantes. Une dizaine de plaintes ont été déposées, et une enquête a été ouverte pour "administration de substances nuisibles à la santé" et "violence volontaire avec arme" en raison de la présence de piqûre. C'est également une dizaine de jeunes qui ont porté plainte à Béziers.

À Rennes, pas moins de quinze enquêtes ont été ouvertes depuis décembre et confiées à la sûreté départementale après des signalements de piqûres, touchant essentiellement des femmes, a indiqué le parquet.

Des plaintes ont également été déposées par une, deux ou trois personnes à Périgueux, Saint-Malo, Roanne, Tours, ou encore Toulouse. À chaque fois, des enquêtes ont été ouvertes, dans la plupart des cas pour "administration de substances nuisibles". Enfin, début avril à Amiens, la police a lancé des investigations après l'hospitalisation d'une jeune femme de 23 ans ayant expliqué "s'est trouvée très mal" après avoir reçu une piqûre au bras.

Quels sont les symptômes décrits ?

Certains plaignants ont expliqué n'avoir ressenti que la sensation de piqûre et/ou vu apparaître ensuite des bleus, des points rouges ou des rougeurs sur différentes parties du corps, comme les cuisses, bras, dos, hanches, fesses ou encore l'abdomen, laissant penser aux traces d'une piqûre de seringue. D'autres suspectent avoir été drogués et font aussi état de symptômes graves, allant jusqu'au malaise ou l'évanouissement.

Seule la jeune femme se trouvant à Amiens, début avril, a dû être hospitalisée. Les pompiers sont intervenus pour la secourir en boîte de nuit alors qu'elle souffrait de maux de tête, de nausées, de vertiges et de fourmillements aux jambes. Ils ont constaté une marque sur son corps et l'ont transportée au CHU d'Amiens.

À Saint-Malo, une jeune fille et un jeune homme de 18 et 19 ans, et qui ont tous deux porté plainte, affirment avoir été pris de vomissements, et évoquent des troubles de la mémoire, rapporte France Bleu Armorique.

Avoir été drogué, c'est la certitude de ce jeune Périgourdin qui témoigne sur France Bleu Périgord d'"effets bizarres". "C'est arrivé d'un coup". Alors qu'il était en boîte de nuit avec des amis, après une heure ou deux, il dit ressentir le besoin de s'asseoir. "Je baille à répétition (...) j'avais des sortes d'hallucinations, c'était flou, très flou." Le lendemain, il découvre un point rouge sur son abdomen, et assure avoir été "cloué au lit" ensuite.

Bouffées de chaleur, paralysie des jambes... c'est ce qu'explique avoir ressenti Arthur, un lycéen biterrois à France Bleu Hérault, alors qu'il sortait dans un établissement de nuit.

"En deux minutes je n'ai plus rien maîtrisé" - Arthur, lycéen à Béziers

"J’avais la tête qui tournait. Un problème d’équilibre. Je ne pouvais plus bouger mon corps. Mon cœur s'est emballé. C’est intervenu très rapidement après cette piqûre entre une et deux minutes. Je n'avais pas bu d’alcool avant, ni consommé de stupéfiants" témoigne-t-il.

Le GHB, la "drogue du violeur", est-il en cause ?

Pour l'heure, le mystère reste entier concernant le ou les produits ayant potentiellement été injectés. Aucune seringue n'a pu être retrouvée par les enquêteurs et à ce jour, l'ensemble des analyses toxicologiques ordonnées par les parquets de différentes régions n'ont pas mis en évidence la présence de GHB, une drogue dont il est parfois difficile de prouver la présence : le GHB est décelable dans les urines jusqu'à 12h après la prise, à peine quelques heures dans le sang, selon Drogues Info Service. Or, dans certains cas, "les prélèvements [sont] intervenus plus de 17 heures après les faits", a notamment précisé le parquet de Grenoble.

Toutefois, en Isère, un jeune homme de 20 ans assure que ses examens médicaux ont révélé la présence de GHB dans son organisme.

Quelle piste envisagée ?

Le phénomène reste d'autant plus mystérieux qu'aucun auteur n'a pu être identifié à ce stade des enquêtes, et il n'y a pas de piste envisagée concernant le mobile des responsables. De plus, les victimes n'ont généralement pas subi de violences quelconques ou de vol. À Rennes par exemple, le procureur Philippe Astruc indique que sur les quinze procédures enregistrées, il n'a pu être établi qu'"une seule présence de personne suspecte au moment de la piqûre, aucune tentative de vol ou d'agression sexuelle à la suite". "À ce jour aucune personne n'a donc été mise en cause s'agissant de ce phénomène qui demeure sans explication tangible", ajoute-t-il. Dans son point presse du 14 mars dernier, le procureur de Nantes Renaud Gaudeul, a affirmé qu'une personne avait été placée en garde à vue quelques heures fin févier, avant d'être libérée. Impossible donc de savoir s'il y a une réelle hausse de ces actes de malveillance.

Que disent les autorités ?

Ce n'est en tout cas pas un sujet sur la table du ministère de la Santé, et donc une problématique de santé publique, puisque les potentielles substances injectées ne sont pas identifiées. Le ministère s'en tient à rappeler le dispositif de prise en charge en cas de suspicion de piqûre : aller aux urgences le plus rapidement possible, et signaler au médecin urgentiste la piqûre. Si elle est avérée, un protocole de prévention de l'Accident d'Exposition au Sang (AES) sera alors déclenché, pour prendre en charge et/ou écarter le risque de VIH et d'hépatite B.

De leur côté, les services du ministère de l'Intérieur, contactés par France Bleu, rappellent aussi la procédure à suivre en cas de suspicion de piqûre : "Si vous pensez être victime, il est important d'aller déposer plainte en brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus rapidement possible. Dans le cadre de la procédure judiciaire, une analyse toxicologique pourra le cas échéant être réalisée dans le cadre du recueil de preuves."

Les gérants d'établissements de nuit sont, eux, nombreux à vouloir rassurer leurs clients et ne pas céder à la psychose. Certains ont renforcé la surveillance dans leurs établissements pour ne pas voir partir les clients. Dans une boîte de nuit grenobloise par exemple, la direction a mis en place des tests salivaires anti-drogue à disposition des clients. "C'est comme un coton-tige à mettre dans la bouche. On les a commandés exprès, après cette affaire", a confié le gérant à France Bleu Isère.

Contacté par l'AFP, le président de la branche nuit du principal syndicat de l'hôtellerie restauration (Umih), Thierry Fontaine, craint également un impact sur les établissements qui ont déjà souffert de la pandémie.