Le Centre aquatique Dunéo prêt à appliquer la distanciation dans ses bassins

La profession attendait une période de test dans une vingtaine de piscines dans toute la France avant une réouverture de l'ensemble des établissements.

Mais ce mardi le Premier Ministre a annoncé que toutes les piscines pourraient rouvrir en zone verte et ce dès le 02 juin sans attendre le lancement de cette phase de test.

Le groupe normand Récréa basé à Saint Contest gère 80 piscines et centres aquatiques sur toute la France. 1800 de ses 1950 salariés sont au chômage partiel.

Autant dire que la réouverture des piscines est une bonne nouvelle même si l'annonce a surpris son président.

"Là on est extrêmement étonné de l'annonce du Premier Ministre, s'amuse Gilles Sergent. C'est évidemment une bonne nouvelle qu'on puisse rouvrir toutes les piscines de France à partir du 02 juin mais je précise que pour rouvrir une piscine, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que tout remarche.

Il y a des processus à remettre en place au niveau sanitaire, remonter la température de l'eau, mettre en place les mesures barrières etc.. On peut imaginer l'ouverture d'équipements dans une douzaine de jours."

Alexandre Poirier attend avec impatience le retour des premiers nageurs mais pas avant une quinzaine de jours © Radio France - Olivier Duc

Récréa a travaillé sur les futures mesures barrières dans son centre aquatique Dunéo à Argences. Il était pressenti pour faire partie de la vingtaine de piscine-test.

Son protocole de reprise est déjà rôdé. Il préfigure ce qui va attendre les nageurs en retour de piscine. L'accent est mis sur la distanciation sociale.

"La problématique est de gérer les flux de l'accueil jusqu'au bassin, explique Alexandre Poirier, le directeur de Dunéo. Parce que dans les bassins, il y a de l'eau chloré, c'est à dire une eau désinfectée et désinfectante. Donc on doit vraiment gérer cet accès au lieu de pratique."

Pour gérer les flux et éviter toute promiscuité, l'accueil des nageurs se fera à l'extérieur. Le nombre de casiers et le nombre de cabines seront réduits. Ils seront nettoyé entièrement et régulièrement dans la journée. Un employé s'assurera du respect de la prise de douche par les usagers.

Pour vous baigner, il vous faudra avoir réservé votre entrée. Et l'affluence sera fortement réduite.

"On est partie pour une prévision de 90 personnes maximum en même temps dans le centre aquatique alors qu'il accueille en temps normal jusqu'à 600 personnes en instantané, précise Alexandre Poirier.

Donc il va y avoir un confort de pratique parce que ces 90 personnes vont pouvoir évoluer dans un établissement de 1000 m2 et profiter de toutes les installations. Par contre, la baignade sera limitée à une heure et demi encore une fois pour gérer les flux."

Dunéo espère rouvrir ses portes d'ici une quinzaine de jours le temps de relancer ses installations et ses processus. Le centre aquatique d'Argence n'a plus accueilli le moindre nageur depuis le 13 mars dernier.