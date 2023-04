Plafonnement des salaires des médecins intérimaires : inquiétude à la maternité de Fontenay-le-Comte

Les prochaines semaines s'annoncent tendues pour les hôpitaux publics. Les médecins intérimaires sont appelés par leur syndicat à boycotter l'hôpital à partir de ce lundi en raison de la mise en application de la loi Rist . Ils refusent la décision du gouvernement de plafonner leur rémunération à 1.390 euros brut pour une garde de 24 heures. 1,5 milliard d'euros sont dépensés chaque année pour rémunérer les intérimaires, certains étant payés 2.500 euros la garde. Raison pour laquelle la Fédération Hospitalière de France, notamment, défend ardemment cette loi.

"Cette loi Rist fracasse les hôpitaux qui ont déjà du mal à tenir debout", Paule Bismuth

Cette crainte s'est exprimée dans le sud Vendée, à Fontenay-le-Comte, où le fonctionnement de la maternité dépend de ces intérimaires. "Cette loi Rist est une catastrophe pour la médecine. Ça fracasse les hôpitaux qui ont déjà beaucoup de mal à tenir debout. Après la crise Covid qui nous a tous rincés, on n'avait pas besoin de cela", juge Paule Bismuth, cheffe du service pédiatrie. Cette soignante reconnaît que les salaires peuvent être trop élevés, "on est d'accord, mais mon problème est de pouvoir continuer à rendre service à la population". Paule Bismuth a du coup passé du temps à convaincre des intérimaires à signer des contrats : "C'est en train de s'arranger donc on espère que ça va aller".

"L'agence régionale de santé renouvellera l'autorisation de maternité à Fontenay-le-Comte" Jérôme Jumel

Le directeur de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Jérôme Jumel, s'est aussi voulu rassurant la semaine dernière quant à la pérennité de la maternité de Fontenay-le-Comte : "Les contrats étaient en voie de signature, et donc les maternités du sud-Vendée, mais aussi du littoral, peuvent être maintenues ouvertes. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes qui sont percutées par le récent rapport qui préconise un seuil de 1.000 naissances pour maintenir ouverts les établissements. Mais ce n'est pas le seuil mathématique, arithmétique, imparable que nous appliquerons. Il y a un enjeu vraiment important et majeur de proximité pour les habitants, notamment à Fontenay-le-Comte. L'Agence régionale de santé renouvellera donc l'autorisation de maternité de Fontenay-le-Comte comme des autres".