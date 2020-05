Déconfinement : comment savoir si l'on peut poser une serviette sur la plage en Bretagne ?

En Bretagne, de nombreuses plages sont désormais ouvertes sous condition. Et ici où là, on voit des serviettes s'étaler, avec la crème solaire et le masque dans le sac de plage. Les préfectures ont laissé les maires gérer les conditions d'accès. La plupart ont pris des arrêtés municipaux qui obligent à bouger. C'est le cas à Combrit, au sud de Quimper dans le Finistère. Vous ne pouvez pas vous allonger sur la grande plage de Sainte Marine, ou dans le prolongement vers Kermors. Pas de station statique autorisée, fréquentation dynamique, individuelle voire familiale (maximum 5 personnes) de la plage, précise l'arrêté préfectorale.

Sur les plages de la métropole brestoise, 20 minutes possible

Sur les plages de la métropole brestoise, il est possible de se poser 20 minutes. Et les arrêtés (contrairement à d'autres communes) n'interdisent pas de déplier une serviette. En revanche, le respect des gestes barrières, des distances physiques entre personnes (deux mètres entre les personnes isolées, et quatre mètres entre les groupes et les personnes isolées) sont rappelés.

A Crozon, une ambiguité

A Crozon, l'arrêté n'interdit pas d'être statique mais autorise seulement des activités de type promenade, baignade, marche aquatique. Techniquement, il n'y a pas d'interdiction de poser une serviette pour aller se baigner. Mais ce n'est pas non plus autorisé !

Sur la grande majorité des plages, pas de dépose de serviette

Sur la grande majorité des plages, les arrêtés municipaux précise qu'il n'est pas possible de déposer une serviette. C'est le cas par exemple à Trestel ou au Royau sur la commune de Trévoux-Tréguignec au nord de Lannion dans les Côtes d'Armor. Bref, trouver une plage dans les cent kilomètres où l'on peut poser sa serviette est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, autant ne pas se prendre la tête et attendre encore quelques semaines pour savourer un bain de plage.