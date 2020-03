Plages, forêts, dunes : en Vendée, la préfecture renforce les mesures de confinement contre le coronavirus

En Vendée, la préfecture a renforcé ce mercredi 18 mars 2020 les mesures de confinement pour sanctionner notamment ceux qui se baladent de manière abusive. "Dans un contexte de forte augmentation de la fréquentation sur le littoral vendéen", le préfet a décidé d'interdire par arrêté préfectoral plusieurs accès.

De nombreux lieux désormais interdits sur le littoral

Sur le littoral vendéen, "l'accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs" est désormais interdit ainsi que de se balader à pieds, à vélo, à trottinettes, à rollers dans "les ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et les fronts de mer".

La préfecture rappelle aussi que "les activités maritimes et littorales de plaisance, de loisirs nautiques et aquatiques sont également interdites", pareil pour la chasse et la pêche à pieds. La police et la gendarmerie du département ont verbalisé 91 personnes depuis le début des mesures de confinement pour "non respect des règles de confinement" d'une amende de 135€ pouvant être majorée à 375€.