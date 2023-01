Plaintes contre l'hôpital de Remiremont : ses défenseurs dénoncent "un acharnement médiatique"

Mobilisation toute pour soutenir l'hôpital de Remiremont, dans la tourmente depuis la mi-décembre . L'établissement est visé par quatre plaintes, dont trois pour homicide involontaire. L'affaire a été médiatisée, trop même, au goût des soutiens de l'hôpital de Remiremont : l'association Ademat-H et certains élus vosgiens, comme le maire de Neufchateau, dénoncent un "acharnement médiatique".

"A qui ça profite et pourquoi ce déferlement médiatique ?, interroge Jean Pierrelle, président de l'Ademat-H. Ce sont quand même des affaires extrêmement personnelles, et qui relèvent du secret médical." Il craint qu'un tel déferlement médiatique ne vienne ternir l'image de l'hôpital de Remiremont. "Nous, on a quand même lutté depuis sept ans pour maintenir cet hôpital. Ça ne profite pas à la population et ça profite pas au service public ni aux professionnels", poursuit Jean Pierrelle.

Le maire de Neufchâteau, Simon Leclerc, redoute des conséquences pour l'image de département, et en terme d'attractivité. "C'est un peu facile de caricaturer ce qui aurait pu se passer sur Remiremont sans en avoir véritablement les preuves et n'avoir qu'un seul son de cloche qui voudrait que ça a été fait," juge l'élu.

Mais les problèmes de l'hôpital de Remiremont ne sont pas terminés, une cinquième plainte doit être déposées dans les heures à venir, annonce l'avocate Maître Nancy Risacher.