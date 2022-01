"Plaisir ou routine ?" : avec le Dry January, un mois pour questionner sa consommation d'alcool

Et si au mois de janvier, on oubliait le petit verre de vin ou le demi de bière ? De plus en plus de Français se laissent tenter par le Dry January, qu'on peut traduire par "Janvier à sec". C'est un défi, né en Angleterre, qui consiste à ne pas boire d'alcool au mois de janvier.

Que ce soit pour arrêter définitivement de boire de l'alcool ou bien pour réduire sa consommation, chacun a ses raisons de se lancer. "À chacun son Dry January, explique Hervé Stipetic, directeur-adjoint de l'Association Addictions France dans l'Indre. C'est surtout l'occasion de réfléchir à sa consommation, d'en parler, de porter un regard peut-être différent".

Il suffit de quelques semaines pour casser des habitudes

Selon lui, près d'un Français sur dix se disait prêt à relever le défi en 2021. Et cette année, ils sont près de 25% à vouloir tenter l'expérience. "Les fêtes sont passées, nous avons vécu et nous vivons encore un contexte bien particulier qui fait qu'un certain nombre d'entre nous ont augmenté leur consommation d'alcool, explique-t-il sur France Bleu Berry. À peu près 45% des Français ont exprimé le fait d'avoir augmenté leur consommation d'alcool pendant le confinement. Donc, c'est aussi l'occasion de faire le point".

"C'est l'occasion de se demander quelles sont les consommations plaisir, les consommations routine, automatiques", poursuit-il. Hervé Stipetic souligne les effets positifs de l'arrêt de la consommation d'alcool, même temporaire : "On a observé l'amélioration de la qualité du sommeil, parfois des pertes de poids, des bénéfices sur la peau, des économies d'argent".

"De manière globale, on observe une meilleure santé, précise-t-il. Tout d'un coup, le foie est au repos. Le corps n'a plus à dégrader la molécule d'alcool, donc inévitablement, c'est un vrai temps de pause et de repos pour le corps".

Quels conseils si on veut tenter l'expérience ?

L'Association Addictions France dans l'Indre peut aider les Berrichons qui souhaitent se lancer le défi. Pour être accompagné pendant le challenge, on peut télécharger l'application mobile gratuite "Try Dry". "Elle prend la forme d'un petit journal de bord", décrit Hervé Stipetic.