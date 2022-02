Plan anti-chutes : "l'activité physique régulière reste la meilleure prévention"

C'est la première cause de mortalité accidentelle chez les personnes âgées avec près de 10 000 morts par an : le gouvernement a lancé lundi son plan antichute avec l'ambition de réduire de 20% le nombre de chutes d'ici 2024.

Le plan compte cinq axes : mieux repérer et alerter sur les risques de chute, aménager son logement (une aide financière, appelée Ma Prime Adapt', va d'ailleurs réunir dans le courant de l'année toutes les aides déjà existantes pour adapter son logement), aider à la mobilité, renforcer l'assistance à domicile et prévenir les hospitalisations grâce à l'activité physique.

Plus vous marchez, moins vous avez de probabilités de chuter

Ce dernier point est particulièrement important selon l'Icaunais Philippe Wattecamp, gérontologue et co-directeur de l'Ehpad Mémoires de Bourgogne à Perrigny. Selon lui, l'activité reste la meilleure arme anti-chute : "Plus vous marchez, moins vous avez de probabilités de chuter. Moins vous marchez, plus vous prenez le risque d'avoir des troubles de l'équilibre", résume le professionnel. "Pour bien vieillir, il faut faire marcher ses méneinges, mais il faut aussi marcher. Donc, la randonnée, quand on est un sujet vieillissant, c'est sans doute une très bonne idée, à commencer dès 50 ans. Le principe de locomotion est positif car ça permet de renforcer l'estime de soi, de renforcer le sentiment d'utilité et accessoirement aussi de pouvoir se déplacer d'un point à un autre et donc de gérer sa continence. Ça paraît basique, mais c'est quand même majeur."

2 milliards d’euros par an selon la cour des comptes

Les équipes médicales font donc tout pour encourager la mobilité des seniors. Malheureusement, parfois, quand les pathologies sont trop handicapantes, la question de la mobilité devient complexe : "A un moment donné, dans le cas de la maladie de Parkinson par exemple, ça devient inhumain de laisser la personne se déplacer, tellement ça devient compliqué pour elle. Et donc là, il va y avoir une vraie réflexion pluridisciplinaire à mener au niveau de l'équipe soignante pour savoir à quel moment la marche devient trop compliquée pour la personne âgée ou pas".

Selon la Cour des comptes, le fléau des chutes des personnes âgées se chiffre à 2 milliards d’euros par an, dont une partie pourrait être évitable grâce à la prévention.