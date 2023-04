Plan "antichute des seniors" : la problématique prise très aux sérieux en Mayenne

Depuis un an, un plan national "antichute des personnes âgées" est mis en place pour réduire le nombre de décès en France. Chaque année, près de 10.000 seniors (65 ans ou plus) meurent après une mauvaise chute, bien souvent à leur domicile. Cette problématique est prise très au sérieux depuis de nombreux mois par les collectivités en Mayenne mais aussi par les structures d'accueils des personnes âgées. Exemple à la résidence privée Domitys, de Louverné, leader de son secteur depuis 24 ans.

ⓘ Publicité

loading

Près de 60% des résidents portent une montre kaki comme Jeanine, 87 ans. "En cas de pépin, il faut appuyer ici sur le petit bouton. Des fois, je n'ai pas assez de force mais bon… il m'arrive de l'enlever et je la pose sur mon déambulateur puisque maintenant je suis obligée de me déplacer avec cet appareil", explique cette dame.

Une intervention dans les cinq minutes

Sa montre est reliée aux salariés de la résidence et c'est très efficace. Selon le directeur Hugo Thorel. "Cela nous permet d'intervenir dans les cinq minutes avec un contrôle de santé une heure après et trois heures après la chute." En cas de chute justement, la nuit, c'est Laurent Miot qui se déplace rapidement dans les appartements. "Les chutes en nocturnes sont dues à une prise de médicaments, se lever pour aller aux toilettes. Les personnes ont parfois les jambes en coton", explique cet assistant de vie et de sécurité.

La montre qui permet de prévenir les équipes de Domitys en cas de chute © Radio France - Martin Cotta

Domitys organise chaque semaine un atelier de gymnastique douce et un atelier prévention des risques tous les quinze jours. De quoi rassurer Geneviève. Cette dame a intégré la résidence juste après la crise du Covid. "J'avais un jardin. Je croyais que je marchais suffisamment pendant la crise sanitaire. Et en fait, je me suis rendue compte que vraiment, je ne faisais pas assez de marche. Quelques fois, je ne savais même plus descendre un trottoir." Un ergothérapeute interviendra aussi prochainement dans la résidence Domitys de Louverné pour donner des conseils.

Le département finance des travaux de particuliers

En Mayenne, des collectivités agissent pour limiter le risque de chutes des 65 ans et plus. Depuis 2019, dans le cadre de son plan May'aînés, le conseil départemental soutient financièrement des particuliers, dans la rénovation de leurs logements.

"C'est par exemple une rampe pour accéder aux deux ou trois marches pour la porte d'entrée. Ce sont des mains courantes, des toilettes ou des douches. On refait les salles de bain, notamment avec des douches à l'italienne, avec un siège à l'intérieur, pour que les personnes puissent continuer à se laver sans risquer de tomber. Depuis le début de la mise en place de cette aide, on a près de 280 propriétaires ou locataires de logements qui ont été soutenus. Mais aussi des bailleurs sociaux, puisque nous les aidons aussi", détaille Paul Le Callenec, directeur de la maison départementale de l'autonomie.