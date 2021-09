Plan blanc à l'hôpital de Mulhouse : la situation est maitrisée selon la direction

Le plan blanc a été déclenché ce mardi à l'hôpital de Mulhouse et au groupe hospitalier Mulhouse sud Alsace (GHRMSA), c'est à dire que les opérations non urgentes peuvent-être déprogrammées. Une situation de crise pour faire face à la suspension du personnel non vacciné, les arrêts maladie et les postes vacants non remplacés. Cela représente 210 personnels au total, dont 174 personnes suspendues car elles ne veulent pas se faire vacciner.

Il a fallu s'adapter

Une situation tendue et suivie au jour le jour par la direction de l'hôpital. "Il a fallu s'adapter " confie la directrice du groupe hospitalier, Corine Krenker. Aux urgences tout d'abord. Celles du Diaconat sont fermées jusqu'à mardi prochain car les soignants de la clinique privée sont arrivés en renfort à l'hôpital Emile Muller qui accueille 150 personnes par jour.

Des retraités en renfort

Des retraités vont également arriver en renfort et les heures supplémentaires seront majorées. L'hôpital tente tant bien que mal d'essayer de maîtriser la situation, mais la direction précise tout de même que doivent se présenter aux urgences seuls les patients en nécessité absolue.