Plan blanc à l'hôpital Nord Franche-Comté et déprogrammations en cascade

Depuis l'activation du plan blanc à l'hôpital Nord Franche-Comté, le 7 décembre, plusieurs interventions non urgentes sont déprogrammées. La priorité est donnée aux patients covid, de plus en plus nombreux pendant cette cinquième vague épidémique.

C'est l'une des conséquences de l'activation du plan blanc à l'hôpital de Trévenans. Christine Véra attend son opération à l'hôpital Nord Franche-Comté depuis plus d'un an et demi. L'assistante maternelle à Belfort avait rendez-vous en avril 2020 pour se faire retirer des grains de beauté suspects. Après le premier plan blanc pendant la première vague, la première déprogrammation tombe. Depuis, elle n'a jamais eu de nouveau rendez-vous.

On se met à la place des soignants, mais il faut aussi se mettre à notre place"

"J'ai relancé plusieurs fois, mais au bout d'un moment on baisse les bras. On nous répond toujours de ne pas s'inquiéter et qu'on nous rappellera" explique Christine Véra, inquiète de voir ses grains de beauté s'aggraver. "Si mon médecin m'a dit qu'il fallait les retirer, c'est bien qu'il y a une raison" lâche-t-elle, précisant toutefois comprendre que la situation hospitalière soit tendue. "On se met à la place des soignants, mais il faut aussi se mettre à notre place, nous sommes inquiets".

Une pression hospitalière trop forte

Côté personnel, on explique ne pas avoir le choix. "Ces patients, on les comprend. On aimerait pouvoir faire autrement" regrette Nathalie Depoire, présidente de la Coordination Nationale des Infirmières de l'Hôpital Nord Franche-Comté. "Le personnel hospitalier subit les déprogrammations. Nous n'avons pas d'autre option pour prendre en charge la montée des hospitalisations liées au covid-19 en ce moment, puisqu'on n'a pas eu de lit supplémentaire, ni de personnel en plus".

Nathalie Depoire estime que plus de la moitié des opérations non urgentes ont été déprogrammées depuis la mise en place du plan blanc le 7 décembre.