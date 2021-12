Plan blanc à l'hôpital Nord Franche-Comté : "Nous sommes en grande difficulté" estime le Docteur Andreoletti

L'hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenans a déclenché le plan blanc pour faire face à la cinquième vague de coronavirus. Selon le Docteur Jean-Baptiste Andreoletti, président de la commission médicale de l'hôpital, les personnels sont déjà très affaiblis.

L'hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenans a déclenché le plan blanc pour faire face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. Une cinquantaine de patients sont hospitalisés à Trévenans pour cause de Covid, dont 10 en réanimation mais ils pourraient être encore plus nombreux dans les jours à venir. Invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard, le Docteur Jean-Baptiste Andreoletti, chef du service chirurgie plastique à l'hôpital de Trévenans et président de la commission médicale, a fait le point sur l'état de santé de l'établissement dans ce contexte.

France Bleu Belfort Montbéliard : Pour commencer en quoi consiste précisément le plan blanc ?

Docteur Jean-Baptiste Andreoletti : le plan blanc permet en fait aux directions de pouvoir mobiliser les agents, un peu comme ils le souhaitent, sans trop de contraintes. Ce qui nous permet de nous réorganiser pour affronter les épidémies. Cela sous entend beaucoup de modifications, une réduction de nos activités de consultation, une réduction de nos activités de chirurgie. C'est déjà le cas à partir d'aujourd'hui et pour moi, en fonction de l'actualité, on devra encore déprogrammer davantage d'interventions, malheureusement.

Sur quels critères déprogrammez-vous les opérations?

Nous demandons à nos praticiens de faire le tri, entre les interventions et les consultations qui ne peuvent pas être être annulées. Et puis celles qui sont moins urgentes et qu'il faudra déplacer un peu plus tard avec le risque de mettre en danger certains patients qui attendent une opération, qui attendent une consultation importante. On essaye bien sûr de garder des consultations et des interventions pour les gens qui ont des cancers. L'expérience nous a montré lors des vagues précédentes, qu'il y a eu des retards de prise en charge, des retards de diagnostic sur certaines maladies graves, sur certains cancers notamment. C'est ce qui nous inquiète. Nos collègues ont vu beaucoup de cancers digestifs à des stades beaucoup trop avancés qu'on ne voyait pas autrefois parce qu'il y avait eu des gens qui n'avaient pas pu ou qui n'avaient pas eu l'occasion de se faire dépister en temps et en heure, tout simplement.

Alors, face à cette 5e vague, dans quel état d'esprit se trouve le personnel de l'hôpital à qui, on le sait, a déjà été durement éprouvé par les vagues précédentes?

L'ensemble du personnel soignant, que ce soit les médecins, que ce soit les paramédicaux, est très fatigué,est particulièrement désabusé et affronte cette cinquième vague en traînant un peu les pieds. Ça, c'est sûr. Cet hôpital aujourd'hui est très, très affaibli. Beaucoup de personnel sont épuisés, beaucoup de personnel sont en arrêt maladie. Beaucoup de personnels ont quitté tout simplement le métier de soignant pour se consacrer à autre chose. On est en grande difficulté.

Est ce que les congés de fin d'année sont remis en cause pour le personnel alors?

Pour le moment, c'est difficile à dire. Il est possible qu'on soit obligé de rappeler des agents en fonction de l'évolution de l'épidémie.

On nous a parlé de la vaccination comme la solution pour sortir de l'épidémie. Une très grande majorité de Français, d'ailleurs, joue le jeu puisqu'on compte à ce jour près de 70% de la population est totalement vaccinée. C'est un peu désarmant non?

Alors oui. D'un autre côté, il y a quand même des résultats et des chiffres qui sont encourageants. C'est sûr que la vaccination ne protège pas à 100 pour cent, c'est sûr. Mais les chiffres montrent que quelqu'un qui est vacciné a 11 fois moins de risque d'attraper le virus et divise par 19 le risque d'aller en réanimation, c'est quand même non-négligeable.