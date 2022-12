Plan blanc activé à l'Hôpital Nord Franche-Comté à cause des chutes liées au verglas

L'hôpital Nord Franche-Comté active son plan blanc ce mercredi 14 décembre. Les urgences sont saturées suite à l'afflux de patients en traumatologie, victimes de chutes et glissades, après l'épisode de pluies verglaçantes de cette nuit. Il n'y a pas assez de personnel pour accueillir les patients. Le plan blanc prévoit de débloquer du personnel supplémentaire.

Selon le docteur Pascal Mathis, directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté, la journée du 14 décembre est très compliquée. Une quinzaine d'ambulances doivent attendre en permanence devant le sas des urgences, que d'autres soient sorties, pour pouvoir y accéder. "On est déjà constamment en flux tendu, explique-t-il. Mais en matinée par exemple on a 100 passages, là ce matin on en avait 140. On admet en moyenne 250 personnes par jour, aujourd'hui, on devrait en rajouter une centaine, principalement à cause de traumas liés à des chutes."

Le plan blanc prévoit de faire appel à des médecins de réserve, notamment des retraités, pour soulager les urgences. Autre conséquence, plus d'urgentistes mobilisés, plus de personnel non médical, et également plus de stock de médicaments.

Le sol est toujours très glissant, le Territoire de Belfort reste en alerte orange ce mercredi après-midi. Météo France recommande de limiter ses déplacements et la Préfecture appelle à la prudence.