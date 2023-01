Plan blanc activé dans tous les établissements de santé de Moselle, les départements voisins appelés à l'aide

L'ARS (Agence régionale de santé) déclenche le plan blanc dans tous les établissements de santé de Moselle. Tous les établissements publics et privés sont concernés.

La crise des hôpitaux mosellans prend une nouvelle ampleur, ce vendredi soir. L'Agence régionale de santé (ARS) et la Préfecture de la Moselle activent le plan blanc dans tous les établissements de santé, publics et privés, du département.

Grippe, bronchiolite, grève et arrêts maladie massifs

Dans un communiqué, l'ARS précise : "La situation sanitaire est actuellement tendue pour plusieurs raisons conjuguées : la triple épidémie de grippe, bronchiolite et covid19 qui engendre des prises en soins aux urgences puis en hospitalisation d’un nombre de personnes nettement plus important que d’habitude à cette période. Un manque de personnel médical et soignant conduisant à une fermeture importante du nombre de lits dans le département".

En effet, depuis la fin du mois de décembre, les arrêts maladies et les préavis de grèves s'enchainent dans les hôpitaux mosellans.

Le plan blanc permet de faire face à une situation exceptionnelle, et autorise les chefs d'établissement à réorganiser les plannings des personnels, ou encore déprogrammer des rendez-vous et opérations non-urgents.

Les départements voisins appelés en renfort

L'Agence régionale de santé ajoute que le plan blanc permet de 'mobiliser les établissements situés dans les départements voisins : Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin et Meuse".

L’ARS et la préfecture appellent à la mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé, y compris de ville, pour renforcer les équipes hospitalières fortement sollicitées. Par ailleurs, l’ARS et la préfecture tiennent à rappeler que l’activation du plan blanc ne doit pas conduire à renoncer aux soins, et invitent notamment les personnes souffrant d’une maladie chronique nécessitant une prise en charge régulière, à consulter en cas de besoin.

Une nouvelle fois, les autorités demandent à la population d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences.