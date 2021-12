Plan blanc dans les hôpitaux de l'Yonne : des opérations vont être déprogrammées

Le plan blanc permet de réguler les lits disponibles pour covid, au niveau régional et de mutualiser les personnels au niveau des groupements hospitaliers. Il permet aussi de déprogrammer certaines opérations non-urgentes. Ce sera la cas à partir de lundi à l'hôpital de Sens (Yonne) annonce le directeur, Jean-Dominique Marquier.

Des déprogrammations dès lundi à Sens

"On envisage de déprogrammer toutes les opérations non-urgentes à compter de lundi prochain", indique le directeur du centre hospitalier de Sens, "on peut juger urgentes, les opérations de cancérologie, il n'y a pas de déprogrammation de prévues dans ce domaine. Toutes les grosses urgences que ce soit orthopédiques ou viscérales seront assurées également, mais on va réduire sensiblement nos prises en charges."

L'objectif des déprogrammations d'opérations est de permettre de libérer du personnel de bloc opératoire pour aller travailler dans d'autres services.

Comment savoir si mon opération est maintenue ou pas ?

"La notion d'urgence étant basée sur des critères médicaux", explique Jean-Dominique Marquier, "je renverrai les personnes qui ont de rendez-vous au bloc opératoire la semaine prochaine vers les réponses qui seront données, soit par les secrétariats, soit par les médecins."

Quel pourcentage d'opérations seront annulées ?

"C'est majoritaire au niveau du travail de bloc opératoire. On va fermer trois ou quatre salles et on va en garder deux. Donc on ne garde que les urgences et tout ce qui pourrait être lié à une activité planifiée de cancérologie. Tout le reste, on annule."

L'enjeu pour les établissements de santé de l'Yonne, hôpitaux et cliniques, concernés par le plan blanc, est de pouvoir permettre à tous les personnels de prendre leurs congés de fin d'année. Les éventuels rappels de personnels sur leurs congés dépendront de l'évolution du nombre de malades hospitalisés dans les quinze prochains jours.