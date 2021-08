Plan blanc dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine : ça change quoi en Creuse ?

Le plan blanc a été activé ce mardi 10 août dans tous les établissements de santé en Nouvelle-Aquitaine pour faire face à la quatrième vague de Covid-19. Le virus circule activement dans les départements du littoral (Gironde, Charente-Maritime, Landes, Pyrénées-Atlantiques). Ce dispositif permet de déprogrammer les opérations non-urgentes ou de rappeler des soignants en repos. Il est également déclenché en Creuse, bien que le département soit sous le seuil d'alerte. Le taux d'incidence s'élève à 33 cas positifs pour 100.000 habitants. La Gironde compte huit fois plus de contaminations.

Double objectif en Creuse

Toutefois, Isabelle Dumont la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) en Creuse reste prudente : "la situation peut évoluer très rapidement. On a déjà vu le taux d'incidence augmenter de 400 points en un mois. L'idée est donc de se préparer à un éventuel pic qui pourraient arriver dans les semaines à venir, il n'y a aucune certitude mais quand on voit l'évolution de la situation sur certains territoires, on sait que cela reste possible".

Le premier objectif de ce plan blanc est de mettre en place une solidarité entre les régions. Les hôpitaux creusois pourraient accueillir des malades originaires des départements les plus touchés par la crise sanitaire. "C'est déjà le cas. Il y a déjà eu des transferts de patients entre la Charente-Maritime et la Vienne. L'objectif est double : pouvoir prendre en charge les patients covid et non-covid en réanimation. Déjà, apporter cette garantie dans le département. Puis, être en capacité de prendre en charge très rapidement des patients venus des autres départements. On nous demande de nous préparer à partir du 15 août", conclut Isabelle Dumont.

Aucune tension hospitalière en Creuse

Les hôpitaux devront déprogrammer des opérations non-urgentes pour augmenter leur capacité d'accueil en réanimation, "les patients souffrant de maladies chroniques, de cancer, en attente de greffe seront bien évidemment toujours pris en charge", précise la directrice de l'ARS. A ce jour, les services de réanimation ne sont pas saturés : la moitié des lits sont occupés en Creuse. Les patients qui y sont hospitalisés ne sont atteints du coronavirus. "Nous sommes plus en tension au niveau des ressources humaines, avec les congés, les personnels épuisés", souligne Isabelle Dumont.

Quatre soignants creusois dont Valérie Simonet, la présidente du département sont en Martinique afin de renforcer les équipes soignantes. "La situation est alarmantes dans les Antilles, avec un taux d'incidence supérieur à 180. Les services de réanimation sont saturés : seul un patient sur 10 y a accès"