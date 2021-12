Plan blanc déclenché : l'hôpital de Chambéry déprogramme des opérations et ouvre des lits de réanimation

Entre 30 et 50% des opérations chirurgicales non urgentes vont être déprogrammées dès lundi prochain.

Ce mercredi 8 décembre, l'Agence régionale de Santé a demandé aux hôpitaux et cliniques privées de la région d'activer leur plan blanc. C'est le troisième depuis le début de la crise sanitaire. Le nombre de contaminations au Covid-19 augmente rapidement : 594 cas pour 100 000 habitants en Savoie, 670 en Haute-Savoie. Le centre hospitalier Annecy Genevois avait déjà déclenché son plan blanc le 1er décembre dernier.

Déprogrammations d'opérations et ouverture de lits

A l'hôpital de Chambéry, les hospitalisations ont doublé en dix jours. Pour faire face, l'hôpital se réorganise, d'abord en ouvrant des lits de réanimation : "Pour le moment, nous sommes à 18 lits. Nous souhaitons en ouvrir deux ce jeudi et cinq d'ici le début de semaine prochaine, pour arriver à 25", détaille Florent Chambaz, le directeur du Centre hospitalier Métropole Savoie. "Entre 30 et 50% des opérations considérées médicalement comme non urgentes seront déprogrammées à partir de lundi."

"On est aujourd'hui à 64 hospitalisations, avec dix personnes en réanimation. La situation se tend de plus en plus." - Dr Philippe Dalmont, directeur médical de crise

"On ne voit pas le bout du tunnel"

Plus de flexibilité sera également demandée au personnel de l'hôpital. "Certains vont effectivement être amenés à changer de poste", explique le directeur. "Si on prend moins de patients en charge en chirurgie, c'est pour que les personnes qui sont normalement au bloc puissent aller en réanimation." Mais après deux années de crise sanitaire, la fatigue s'accumule pour les soignants, comme Nathalie. "On est réquisitionnables tous les jours, c'est pesant et fatiguant. On ne voit pas le bout du tunnel, on craque tous les uns après les autres. "

"On est solidaires, on se sert les coudes, mais par rapport à l'année dernière on est en sous-effectif. Rien qu'en radiologie, il manque 25% du personnel. Est-ce que le plan blanc suffira pour compenser ?"

Tous les hôpitaux et cliniques du territoire Savoie-Belley sont mobilisés. Des infirmières du privé devraient par exemple venir en renfort, selon la direction. Les hôpitaux des vallées (Albertville-Moutiers, Bourg-Saint-Maurice et Vallée de la Maurienne) étant mobilisés sur l'activité hivernale des stations, l'accueil des patients Covid sera privilégié sur les autres établissements du département.