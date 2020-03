Pour faire face à l'épidémie de coronavirus et pour éviter sa propagation, les hôpitaux et les maisons de retraite du département mettent en place des mesures spécifiques exceptionnelles.

Plan Blanc et Plan Bleu dans les hôpitaux et les Ehpad en Mayenne, ça veut dire quoi ?

Déclenchement du Plan Blanc dans les hôpitaux de Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne.

Dès lundi 16 mars, toutes les activités médicales et chirurgicales non urgentes sont déprogrammées. Les établissements contactent aux patients concernés. Il est demandé aux personnes de ne pas rappeler pour ne pas surcharger le standard.

Au CH de Laval et au CH du Nord-Mayenne, les accès aux établissement sont restreints et Les visites sont limitées: pas plus d'une personne par visite, interdiction des visites pour les mineures, pour des personnes qui présenteraient des symptômes respiratoires, pour les personnes qui viendraient de zones où circule activement le virus. En maternité, aucune visite sauf celle du 2ème parent, aucune visite autorisée dans les services de soins de suite. Au CH du Haut-Anjou, toutes les visites sont désormais interdites.

Toutes les visites aux pensionnaires des Ehpad du département sont interdites. Le Plan Bleu, créé après la canicule de 2003, vise la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens humains et matériels indispensables pour faire face à la crise afin de protéger les personnes âgées, fragiles et donc plus à risque.

LE CENTRE D'APPEL DU 15 RENFORCÉ.

L'activité du centre d'appels au SAMU est en très forte augmentation depuis plusieurs jours. Des centaines d'appels chaque jour, beaucoup liés à l'épidémie. Une deuxième salle de régulation a été mise en place. Des professionnels de santé et des étudiants en médecine sont venus renforcer le dispositif. Des médecins de l'hôpital et des libéraux volontaires viennent également en renfort pour la régulation médicale.