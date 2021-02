"Plan blanc" réactivé dans les hôpitaux : les besoins divergent en Gironde

Le premier niveau du "plan blanc" réactivé dans chaque hôpital et clinique de France ce jeudi 18 février. C'est ce qu'impose une circulaire du ministère de la Santé, pour prévenir un éventuel afflux de patients ayant contracté les variants anglais, brésilien et sud-africain du Covid-19. En Gironde, la situation dans les hôpitaux diverge. France Bleu Gironde fait le point.

Certains établissements, déjà à flux tendu, ont activé leur "plan blanc" depuis plusieurs semaines. C'est le cas au centre hospitalier Sud-Gironde, comme l'explique son directeur, Patrick Faugerolas : "Nous sommes montés à 68 patients hospitalisés pour Covid, avec un taux de positivité proche de 12%", explique-t-il. Le centre hospitalier a donc dû prendre des "mesures de déprogrammation en chirurgie et en consultation, renforcer les équipes d'hospitalisation à domicile ... Et depuis deux semaines, nous avons ouvert une unité d'hébergement supplémentaire d'une dizaine de lits", détaille Patrick Faugerolas.

L'hôpital de Libourne à flux tendu

Redoubler d'effort face au Covid-19, les soignants de l'hôpital Robert-Boulin de Libourne vont avoir du mal à supporter. C'est ce qu'estime le secrétaire FO Sylvain Gaillot : "On a déjà fait tous les remplacements possibles pendant la première et la deuxième vague, qui continue d'ailleurs chez nous avec 70 personnes hospitalisées pour Covid. On est passé de 12 à 18 lits en réanimation, on demande aux soignants de venir renforcer les équipes dans ce service et aux urgences ... Déclencher un "plan de mobilisation interne", c'est déjà fait. On ne voit pas ce qu'on pourrait déclencher de plus", soupire Sylvain Gaillot. Son syndicat, Force Ouvrière, appelle d'ailleurs à la grève ce 18 février, notamment contre la réorganisation du temps de travail en 12 heures.

Si certains établissements sont donc dans une situation critique, d'autres en revanche n'auraient pas besoin dans l'immédiat de déclencher un "plan blanc." C'est le cas du CHU de Bordeaux, où la tendance est à la baisse. 108 patients sont actuellement pris en charge pour coronavirus, dont 36 en soins continus ou en réanimation. "Nous sommes toute fois prêts s'il y avait une hausse dans les semaines à venir, ce dont nous doutons", indique Stéphanie Fazi-Leblanc, directrice générale adjointe du CHU de Bordeaux.

Situation maîtrisée à Bordeaux et Arcachon

Même situation au centre hospitalier d'Arcachon, où il y a "entre 10 et 12 patients, dont certains qui ont contracté le variant anglais et un qui a contracté le variant sud-africain", explique son directeur Julien Rossignol, qui rappelle que les visites sont interdites depuis le 9 février. S'il n'y a donc "pas de "plan blanc formellement déclenché, nous sommes prêts puisque nous sommes en capacité du jour au lendemain de déprogrammer des opérations et surtout de libérer une aile entière pour accueillir un afflux de patients", détaille Julien Rossignol.

Pour le directeur du centre hospitalier d'Arcachon, demander à tous les établissements de réactiver leur "plan blanc" est en tout cas logique : "Il pourrait y avoir des transferts de patients, Arcachon n'est pas loin des Landes par exemple. Une vision trop territorialisée serait complètement inadaptée, parce que la vérité des départements et des régions n'est pas la vérité des territoires de santé. Il faut donc une mobilisation générale", conclut-il.