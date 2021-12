Plan blanc renforcé en Nouvelle-Aquitaine : déprogrammation d'interventions non-urgentes en Corrèze

Devant le taux d'incidence qui grimpe en Nouvelle-Aquitaine avec 425 nouveaux cas pour 100 000 habitants en une semaine et la tension hospitalière constatée (557 hospitalisations, 205 patients en soins critiques et 156 patients en réanimation), l'agence régionale de santé déclenche le plan blanc niveau 2 pour tous les établissements de santé de la région pour faire face à l'afflux de patients.

Il est déjà mis en place en Haute-Vienne depuis la semaine dernière. C'est maintenant au tour de la Corrèze de l'activer. Il concerne aussi bien les hôpitaux publics que les cliniques privées.

"On peut-être amené à mobiliser toutes nos ressources"

Le niveau deux signifie "qu'on peut aller plus loin sur les déprogrammations et sur le rappel de personnel en congés", explique Isabelle Bielli Nadeau, la directrice de la Clinique des Cèdres à Brive qui envoie d'ores et déjà des renforts à l'hôpital de Brive et qui a déprogrammé une partie de son activité en période de fêtes de fin d'année. Le centre médico-chirurgical prend en charge également quatre patients covid-19 stabilisés envoyés par le centre hospitalier.

L'ARS demande aussi à tous les patients d'appeler le 15 ou son médecin avant de se rendre aux urgences surchargées face à la dégradation de la situation sanitaire.