Plan d'investissement pour l'hôpital : "il faut sortir du rafistolage" martèle le maire de Laval

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé, ce mardi, une enveloppe de 31 millions d'euros pour la rénovation des services d'urgences et de réanimation de l'hôpital de Laval. Un premier pas jugé insuffisant par Florian Bercault, le maire de Laval.

Lors d'un déplacement au Mans ce mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 1,238 milliard d'euros pour la région Pays de la Loire, dans le cadre du Ségur de la santé. Cette somme permettra de financer 165 projets pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux, dont 80 destinés aux hôpitaux les plus fragiles. Selon le ministre, ces projets "priorisés dans la stratégie répondent sur chaque territoire en Pays de la Loire aux besoins de santé identifiés par les acteurs. Le Ségur garantira donc partout l’accès aux soins et modernisera l’offre de soins dans tous les territoires".

Cette confirmation est une avancée mais demeure clairement insuffisante. - Florian Bercault, maire de Laval

118.500 professionnels de santé accéderont à une revalorisation de leur salaire. 60 Ehpad seront eux aussi soutenus, grâce à une enveloppe de 90 millions d'euros pour moderniser ou transformer les établissements de la région. Enfin, 82 millions d'euros seront destinés aux investissements dits "du quotidien", pour acheter par exemple du matériel.

La restructuration de l'hôpital de Laval estimée à 144 millions d'euros

Parmi les projets soutenus figurent la rénovation des urgences et de la réanimation du centre hospitalier de Laval à hauteur de 31 millions d'euros. Dans un communiqué, le maire de Laval et président du conseil de surveillance de l'hôpital, Florian Bercault, juge cette aide financière encore insuffisante : "Cette confirmation est une avancée mais demeure clairement insuffisante par rapport aux besoins que les élus du territoire relayent sans relâche : le centre hospitalier de Laval doit obtenir un engagement fort de l'État pour une restructuration lourde de l'hôpital évaluée à 144 millions d'euros".

L'élu mayennais rappelle que le Premier ministre Jean Castex, lors de son déplacement à Laval en octobre dernier, avait annoncé que l'État allait "mettre le paquet" : "Nous sommes toujours au milieu du gué. Nous le disons et le répétons, il faut sortir du rafistolage. Nous osons espérer que ces premiers montants déjà connus seront complétés par des engagements complémentaires, sans quoi la parole de l'État se verrait aussi affaiblie que notre hôpital", conclut Florian Bercault.