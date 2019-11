Plan d'urgence hôpital : des mesures positives selon le directeur de l'hôpital du Mans.

Olivier Bossard juge globalement positif le plan d'urgence annoncé pour le gouvernement pour soutenir l'hôpital public. Des mesures qui vont permettre selon lui aux hôpitaux d'investir et de recruter des professionnels de santé.

Le Mans, France

Il y a d'abord la reprise d'une partie de la dette des hôpitaux de la part de l'Etat à hauteur de 10 milliards d'euros. " L'hôpital du Mans est l'un des établissements de France les moins endettés" affirme Olivier Bossard, le directeur du centre hospitalier. " Nous avons une dette résiduelle de 60 millions d'euros, ce qui est faible au regard de la masse budgétaire de l'établissement, soit 350 millions". "L'hôpital qui compte 4500 salariés, est le premier employeur du département."Si l'Etat prend à son compte une partie de cette dette, cela nous permet d'investir dans des projets d'offre de soins, dans du matériel médical, de l'informatique, des bâtiments... Donc c'est effectivement un allègement de la contrainte pour les établissements hospitaliers". Deux nouveaux bâtiments doivent ouvrir, au cours du premier trimestre 2020, sans que l'on connaisse pour l'instant précisément la date. " J'espère avant l'été, pour le confort des malades et du personnel".

Recruter des professionnels de santé dans les zones en tension, comme la Sarthe.

L'autre point positif de ce plan, selon Olivier Bossard, porte sur le recrutement. "Il y a tout un volet du plan qui concerne l'attractivité... Comment recruter des personnels médicaux et paramédicaux dans des zones peu attractives comme la Sarthe? Pour les personnels paramédicaux, il y a des dispositifs qui sont proposés, qui n'existaient pas avant, en particulier des primes pour l'installation, par exemple, les masseurs-kinésithérapeutes. Des mesures qui vont, je l'espère, faciliter le recrutement dans des départements comme celui de la Sarthe qui n'ont pas l'attractivité de la côte atlantique ou des grandes agglomérations universitaires". Ce plan prévoit également des primes annuelles pour une partie des employés. Jusqu'à 800 euros pour le personnel soignant qui travaille dans les hôpitaux de la région parisienne et qui touche moins de 1950 euros net par mois. 300 euros pour les autres. "Un écart Paris-Province qui se justifie par le coût du logement dans la capitale et sa proche banlieue. Il y a une forme de discrimination mais elle existait déjà puisque les tarifs que nous verse l'Assurance Maladie pour nos activités ne sont pas les mêmes que ceux des établissements de la région parisienne. Ces derniers sont 7% plus élevés que les tarifs des hôpitaux de province". Ce système de prime est loin de faire le bonheur des salariés. " 800 euros par an, cela représente 66 euros par mois" dit Tiphaine une infirmière de la région parisienne. " Cela ne correspond même pas à un passe navigo, le ticket de transport de la région parisienne". Outre des revalorisations salariales, les personnels soignants réclament aussi des embauches et des lits supplémentaires. Deux revendications qui ne sont pas évoquées dans ce plan d'urgence. L’intersyndicale nationale des internes (ISNI) appelle "à une grève" dure à partir du 10 décembre.