Plan de réouverture des cafés et restaurants : "Il manque juste une date" déplore l'Umih de la Dordogne

Fermés depuis quatre mois et demi, les cafés et les restaurants ont enfin un plan pour un retour à la normale. Présenté cette semaine par le gouvernement, il prévoit un déploiement de deux mois en trois phases. Les professionnels du secteur n'attendent plus qu'une chose : une date de lancement.

Cela fait maintenant quatre mois et demi que les cafés et les restaurants sont fermés.

Les cafés, les bars et les restaurants en savent désormais un peu plus sur ce qui les attend avant leur réouverture totale : le gouvernement vient de présenter un plan en trois temps. La première phase permettrait juste aux clients des restaurants d'hôtels de prendre leur petit déjeuner dans la salle de restauration. La deuxième verrait les terrasses mais aussi les salles des cafés et restaurants rouvrir à 50% de leur capacité d'accueil. Dernière phase : l'ouverture totale, avec le même protocole sanitaire qu'en octobre dernier, soit pas plus de six personnes à table, gel hydroalcoolique et masque obligatoire, à quoi s'ajouterait un dispositif de traçage de la clientèle au moyen d'un QR code à flasher à l'entrée (pour ceux qui n'ont pas de smartphone, ni qui ne souhaitent pas partager leurs données, les restaurateurs envisagent de remettre en place les cahiers de prise des coordonnées à l'entrée.

Chaque phase devrait durer quatre semaines, et le passage de l'une à l'autre sera conditionné à l'évolution de l'épidémie. Pour l'Umih (l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) de la Dordogne, le principal syndicat des hôteliers-restaurateurs, ce plan très détaillé présente toutefois un défaut de taille. "Il manque juste une date qui marque le début de ce plan de réouverture", déplore Jean-Luc Bousquet, le président départemental du syndicat, invité de France Bleu Périgord. "On nous dit que ça sera conditionné au nombre de cas et au nombre de personnes vaccinées. On ne nous donne pas de date, on ne nous donne même pas de chiffres. Aujourd'hui, on est un petit peu dans l'expectative."

Un délai de trois semaines pour pouvoir recruter

L'UMIH 24 demande le déclenchement de ce plan le plus vite possible, car il faudra deux mois pour atteindre la troisième phase. Or, pour les professionnels du secteur, la saison devrait débuter dans quinze jours. "D'habitude, on démarre à Pâques", explique Jean-Luc Bousquet. "Là, on n'y compte pas. Il faudrait qu'on puisse commencer au moins le 15 mai pour nous permettre d'avoir une saison qui serait composée de quatre ou cinq mois."

Il faut aussi prendre en compte le délai de trois semaines qu'ont demandé les restaurateurs entre l'annonce du lancement de ce plan et son démarrage. "Il faut préparer la saison", poursuit le représentant des hôteliers-restaurateurs. "On nous ouvre, on nous ferme du jour au lendemain, mais quand on ferme, on a un problème au niveau des stocks. Et pour la réouverture, il faut qu'on anticipe au niveau de nos salariés pour pouvoir les réembaucher. La problématique, c'est que beaucoup de nos salariés sont déjà partis dans un autre secteur d'activité pour trouver du travail." Une vraie catastrophe pour ce secteur qui a déjà du mal à recruter en temps normal.