Plan priorité santé Loiret : un an après, quelles actions pour sortir du désert médical ?

Faire venir des médecins dans le Loiret, et qu'ils aiment y rester. Voilà l'objectif du Plan priorité santé 2023-2027 du Département. Il a été voté en fin d'année 2022 , et les premières réalisations ont été présentées ce lundi 2 septembre à Orléans.

ⓘ Publicité

"On est derniers de la classe, ou presque", reconnaît Marc Gaudet, président du Conseil départemental du Loiret concernant la "difficulté à être soigné correctement". L'objectif est donc de faire venir de nouveaux médecins, avec plusieurs dispositifs pour favoriser l'attractivité.

37 nouveaux médecins

Notamment, des aides à l'installation : neuf ont été votées cette année 2023, de 8.000 à 37.000 euros. "Par exemple, un dentiste doit investir beaucoup dans l'achat de son fauteuil, explique Laurence Bellais, vice-présidente en charge de l'Attractivité. On l'aide, et cela est assorti d'un engagement de rester cinq ans dans le Département". Une durée, qui n'a pas été choisie au hasard : "On considère que c'est le temps qu'il faut pour apprécier la vie qu'on a créée, pour constituer un réseau, un foyer, investir, et ne plus avoir envie de partir", reprend-elle. En tout, 37 nouveaux médecins se sont installés depuis le début du dispositif en 2017.

Par ailleurs, le Département compte aussi sur les bourses étudiantes : participer au frais d'étudiants en médecine, contre un engagement de ceux-ci à exercer pendant au moins cinq ans dans le Loiret. 29 bourses ont été votées en 2023, de 1.200 à 10.000 euros. Mais Laurence Bellais compte plus particulièrement sur la transformation de l'hôpital d'Orléans en CHU, qui formera donc des étudiants en médecine, pour étoffer l'offres de médecins dans le Loiret dans les prochaines années.

Budget de 727.000 euros

En parallèle, un site internet dédié a été lancé pour centraliser les ressources à destination de potentiels nouveaux médecins : Cap Loiret Santé. Des coffrets de bienvenue ont été mis en place, et un bus de soins itinérant devrait voir le jour d'ici le deuxième semestre 2024.

En tout, un budget de 727.000 euros a été voté en 2023 pour les actions du Département dans le domaine de la santé.

Pour rappel, il existe aussi des numéros de téléphone pour les soins non-programmés, afin d'obtenir une consultation avec un médecin d'astreinte le jour même ou le lendemain. Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h :