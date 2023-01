Plan santé d'Emmanuel Macron : les médecins prudents ou "déçus", les infirmiers satisfaits

Les annonces d'Emmanuel Macron en vue de la refondation du système de santé ont été accueillies ce vendredi avec prudence voire fraîcheur par les organisations de médecins, les généralistes se disant même "déçus" voire "en colère", quand l'ordre des infirmiers a exprimé un satisfecit. Le président de la République a annoncé une réorganisation de l'hôpital ainsi qu'une série de mesures pour faciliter l'accès des patients à un généraliste pour sortir le système de santé d'une "crise sans fin".

"Nous avons l'impression qu'on pose les jalons de la réforme tant attendue du système de santé, en particulier dans le partage de la permanence des soins et de sa pénibilité" entre l'hôpital et la ville, a réagi auprès de l'AFP le président de l'intersyndicale de médecins hospitaliers Action Praticiens Hôpital (APH), Jean-François Cibien.

"Il nous a proposé une méthode, maintenant j'espère qu'on va passer du discours à une feuille de route, et surtout j'espère qu'on va l'écrire ensemble", a ajouté ce vice-président du syndicat Samu-Urgences de France (SUdF). "Il va falloir voir comment nos confrères libéraux vont prendre ces mesures", a poursuivi l'urgentiste.

"Nous sommes extrêmement déçus par les annonces du président", indique de son côté le secrétaire général de FO Santé Didier Birig, ce vendredi sur franceinfo. "Plus que jamais, le préavis de grève est maintenu", ajoute-t-il, alors que Force ouvrière a appelé à la grève illimitée à partir du 10 janvier. Le syndicat déplore le silence du président quant "aux revendications les plus importantes" pour réformer le système de santé, et notamment "la création de 200000 emplois dans la fonction publique hospitalière" : "Aucun mot du président là-dessus", regrette Didier Birig.

"Beaucoup de contraintes"

Justement, le premier syndicat de médecins généralistes, MG France, s'est dit "inquiet, presque en colère" après les annonces présidentielles, notamment celles qui les engagent à prendre davantage de gardes et de patients contre une revalorisation. "Je n'ai pas vu beaucoup de moyens sur la table, mais j'ai vu se profiler beaucoup de contraintes", a indiqué la présidente de MG France, Agnès Giannotti.

"M. Macron ne semble pas avoir écouté les médecins de terrain. Il parle de l'attractivité des hôpitaux mais pas de celle de la ville", a regretté Christelle Audigier, fondatrice du collectif "Médecins pour demain", à l'initiative des récents mouvements de grève chez les généralistes et d'une manifestation jeudi à Paris. Le chef de l'État "juge que nos compétences peuvent être transmises aux paramédicaux comme si la réévaluation d'un traitement était une plaisanterie", a critiqué cette généraliste, l'accusant de "mettre de l'huile sur le feu".

Sans surprise, l'ordre des infirmiers a au contraire salué, dans un communiqué, des propos présidentiels annonçant "une plus grande coopération et un meilleur partage des compétences" entre médecins et soignants paramédicaux.